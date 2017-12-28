İbrahim Tatlıses: Allah beni mağaradan saraya oturttu



'ALLAH'TAN GELENE BOYNUM KILDAN İNCE'

4 yıla kadar hapsi isteniyordu... Mahkeme İbrahim Tatlıses için kararını verdi!

İbrahim Tatlıses kızı Elif için oyuncakçı oluyor

Elif Bayram

İbrahim Tatlıses sağlığıyla ilgili, “Yürüyoruz, geziyoruz, daha ne olsun?” dedi.“İnşallah 2019 yılında albüm yapacağız. Rüyama öyle girdi. Rabbim bana ‘Yürü ya kulum’ diyecek.Allah’tan ümit kesilmez. Ondan gelen her şey başım gözüm üstüne. Beni mağaradan getirdi, saraya oturttu. Uçak, villa, yat ve kat verdi. Onlar güzeldi de, bu başıma gelen mi kötü? Allah’tan gelene boynum kıldan ince” şeklinde konuştu.