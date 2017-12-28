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İbrahim Tatlıses: Allah beni mağaradan saraya oturttu

İbrahim Tatlıses, önceki akşam objektiflere takıldı.

28 Aralık 2017, Perşembe 09:24
İbrahim Tatlıses: Allah beni mağaradan saraya oturttu
İbrahim Tatlıses sağlığıyla ilgili, “Yürüyoruz, geziyoruz, daha ne olsun?” dedi. İbrahim Tatlıses, “İnşallah 2019 yılında albüm yapacağız. Rüyama öyle girdi. Rabbim bana ‘Yürü ya kulum’ diyecek.


'ALLAH'TAN GELENE BOYNUM KILDAN İNCE'


Allah’tan ümit kesilmez. Ondan gelen her şey başım gözüm üstüne. Beni mağaradan getirdi, saraya oturttu. Uçak, villa, yat ve kat verdi. Onlar güzeldi de, bu başıma gelen mi kötü? Allah’tan gelene boynum kıldan ince” şeklinde konuştu.

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