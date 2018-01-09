İbrahim Tatlıses'e kardeşi Hüseyin Tatlı'dan şok sözler

AHMET TATLI: BEN SADECE ALLAH'TAN EMİR ALIRIM

YILDIZ TİLBE İLE İBRAHİM TATLISES CANLI YAYINDA KAVGA ETMİŞLERDİ

Ünlülerin televizyon dünyasına damga vurmuş canlı yayın skandalları

Çiğdem Saltık

ile fotoğrafınısayfasında paylaştı. Bir takipçisi de fotoğrafın altına "İmparator Yıldız Tilbe ile yakınlığına bir şey demiyorsa gerisi önemli değil. Yıldız Tilbe ekranda iyi görünen çoğu karakterden, karakterli biri bence" notunu düştü.Abisi ile arasındaki gerilimin sinyallerini veren'dan yanıt gecikmedi:"Bunun için izin aldığımı falan mı düşünüyorsun? Sen de bizi hiç tanımamışsın! Maaşlı elamanlarıyla karıştırdın sanırım... Benim adım HÜSEYİN TATLI Sadece Allah'tan emir alırım çünkü o'dur herşeyi veren NOKTA. Ben kiminle konuşur görüşürüm bunun tek kararını ben veririm gözüm... Ne izni neyin müsaadesi? Senin kalbinde büyüttüğün seni, benim de kalbimde bitirdiğim beni bağlar..."'in kendi adını taşıyan programına konuk olmuş, ikilinin canlı yayında yaşadığı tartışma günlerce konuşulmuştu.'i affetmeyeceğini söyleyen, usta sanatçının 2011'de uğradığı silahlı saldırının ardından hastaneye ziyarete giderek 'küslük bitti' mesajı vermişti.