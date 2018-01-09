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İbrahim Tatlıses'e kardeşi Hüseyin Tatlı'dan şok sözler

İbrahim Tatlıses'in kardeşi Hüseyin Tatlı, Yıldız Tilbe ile fotoğraf paylaşınca takipçisi "İmparator bir şey demiyor mu?" dedi. Hüseyin Tatlı, "Beni, maaşlı elemanlarıyla karıştırmayın" diyerek cevap verdi

09 Ocak 2018, Salı 17:33
İbrahim Tatlıses'e kardeşi Hüseyin Tatlı'dan şok sözler
İbrahim Tatlıses'in kardeşi Hüseyin Tatlı, Yıldız Tilbe ile fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı. Bir takipçisi de fotoğrafın altına "İmparator Yıldız Tilbe ile yakınlığına bir şey demiyorsa gerisi önemli değil. Yıldız Tilbe ekranda iyi görünen çoğu karakterden, karakterli biri bence" notunu düştü.

AHMET TATLI: BEN SADECE ALLAH'TAN EMİR ALIRIM

Abisi ile arasındaki gerilimin sinyallerini veren Hüseyin Tatlı'dan yanıt gecikmedi:

"Bunun için izin aldığımı falan mı düşünüyorsun? Sen de bizi hiç tanımamışsın! Maaşlı elamanlarıyla karıştırdın sanırım... Benim adım HÜSEYİN TATLI Sadece Allah'tan emir alırım çünkü o'dur herşeyi veren NOKTA. Ben kiminle konuşur görüşürüm bunun tek kararını ben veririm gözüm... Ne izni neyin müsaadesi? Senin kalbinde büyüttüğün seni, benim de kalbimde bitirdiğim beni bağlar..."




YILDIZ TİLBE İLE İBRAHİM TATLISES CANLI YAYINDA KAVGA ETMİŞLERDİ

Yıldız Tilbe, İbrahim Tatlıses'in kendi adını taşıyan programına konuk olmuş, ikilinin canlı yayında yaşadığı tartışma günlerce konuşulmuştu. İbrahim Tatlıses'i affetmeyeceğini söyleyen Yıldız Tilbe, usta sanatçının 2011'de uğradığı silahlı saldırının ardından hastaneye ziyarete giderek 'küslük bitti' mesajı vermişti.

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