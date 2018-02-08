İbrahim Tatlıses, eski eşi Derya Tuna'ya çiğköfteden yapılmış pasta gönderdi



"İBRAHİM BENİM ÇOK YAKIN BİR DOSTUM"

GÖNDERDİĞİ GÜLLER GÖZDEN KAÇMADI

İdo'nun yeni sevgilisine annesi Derya Tuna'dan onay çıktı

Derya Tuna, müstakbel gelini Yasemin Şefkatli'yle boy farkını kapatmak isterken rezil oldu

İbrahim Tatlıses, 'Derya Tuna ile barıştı' haberlerine isyan etti

Elif Bayram

eski eşBebek 15 adlı restorana ortak oldu. Restoranın önceki günkü açılışına Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses ve sevgilisi Yasemin Şefkatli ile oyuncu Aydan Şener katıldı.Gazetecilerin sorularını yanıtlayanİbrahim Tatlıses'le aralarında yeniden bir ilişki olup olamayacağıyla ilgili bir soruya "İbrahim benim çok yakın bir dostum, iyi bir insan, oğlumun babası, en yakın akrabam. Biz böyle çok mutluyuz" diye yanıt verdi., daha sonraaçılışa özel gönderdiği çiğköfteden yapılmış pastanın mumlarını üfledi. Öte yandan İbrahim Tatlıses'in özel olarak gönderdiği güller de gözden kaçmadı.