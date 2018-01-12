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İbrahim Tatlıses'in evlilik teklifi ettiği Ayşegül Yıldız'dan yanıt var

İbrahim Tatlıses'ten 2013 yılında boşanan Ayşegül Yıldız, İbrahim Tatlıses'in evlilik teklifine nasıl cevap verdi? İşte detaylar...

12 Ocak 2018, Cuma 16:07
İbrahim Tatlıses'in evlilik teklifi ettiği Ayşegül Yıldız'dan yanıt var
İbrahim Tatlıses, Show TV'de yayınlanan Seda Sayan'la programına açıklamalarda bulundu. İbrahim Tatlıses, Ayşegül Yıldız ile yeniden evlenebileceğinin sinyalini verdi.


AYŞEGÜL YILDIZ'DAN CEVAP VAR

İbrahim Tatlıses'in bu çıkışından sonra tüm gözler Ayşegül Yıldız'a çevrildi. Yakın çevresine türkücünün canlı yayında yaptığı açıklamalar karşısında büyük şaşkınlık yaşadığını ifade eden Ayşegül Yıldız'ın, "İbrahim Bey çocuğumun babası. Aramızdaki sevgi, saygı her daim var olacaktır. Ancak iş yeniden evliliğe gelince, bu konuda olumlu düşüncelere sahip değilim" dediği öğrenildi.


İBRAHİM TATLISES NE DEMİŞTİ?


Seda Sayan'ın programına konuşan İbrahim Tatlıses şu açıklamayı yapmıştı:

"Ben artık İzmirliyim. Ben İzmir'i sevdim o da beni sevdi. Trilyon verseler İstanbul'a dönmem. Küstüm oraya, beni küstürdüler. Beni vurdular, beni vurana beddua etmedim. Demek ki yaradan bana böyle bir ceza verdi. İsyan da etmem şikayet de etmem. Ben Allah'tan umudumu kesmedim. Şarkı söylemeyi özlüyorum. Sesim paslanmış vaziyette... Şarkı söylemek için Allah'a dua ediyorum. Evlenmeyi düşünüyorum. Elif'in annesi (Ayşegül Yıldız) olabilir. Önemli tekliflerim olabilir. Ayşegül Yıldız'a evlenme teklifim olacak. Aşık değilim ama evlenmek istiyorum. Kendisine bu teklifimi daha önce sunmadım. Televizyon ekranlarından ona teklif ediyorum."


 

İBRAHİM TATLISES VE AYŞEGÜL YILDIZ NASIL EVLENDİ?


İbrahim Tatlıses silahlı saldırı sonrası tedavi gördüğü Darüşşafaka Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde 2011 yılının Eylül ayında Ayşegül Yıldız ile dünya evine girmişti. Çiftin bu evlilikten Elif Ada isminde bir kızları oldu. 

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