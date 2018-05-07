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İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada Aleyna Tilki ile sahnede

Aleyna Tilki,İbrahim Tatlıses’in Ayşegül Yıldız’dan olan kızı Elif Ada ile birlikte sahnede O Sen Olsan Bari şarkısını söyledi...

07 Mayıs 2018, Pazartesi 12:13
İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada Aleyna Tilki ile sahnede
Aleyna Tilki geçen akşam konser verdi. Konserinde İbrahim Tatlıses'in en küçük çocuğu olan Elif Ada da vardı. Aleyna Tilki'nin hayranı olan Elif Ada, sahneye çıktı.

Elif Ada ve Aleyna Tilki birlikte sahnede, O Sen Olsan Bari şarkısını söyledi.


İŞTE O ANLAR...



HİRA DA ALEYNA TİLKİ HAYRANI


Öte yandan, Demet Akalın'ın kızı Hira da Aleyna Tilki hayranı. Hatta öyle ki bazen annesine 'Anne ben Aleyna'yım. Bana Aleyna de' gibi isteklerde de bulunuyor. İkili fırsat buldukça telefonda da konuşuyor.





Demet Akalın’ın kızı Hira’nın ilginç Aleyna Tilki talebiDemet Akalın’ın kızı Hira’nın ilginç Aleyna Tilki talebi


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