İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada Aleyna Tilki ile sahnede



İŞTE O ANLAR...



HİRA DA ALEYNA TİLKİ HAYRANI

Demet Akalın’ın kızı Hira’nın ilginç Aleyna Tilki talebi

Elif Bayram

geçen akşam konser verdi. Konserinde İbrahim Tatlıses'in en küçük çocuğu olan Elif Ada da vardı. Aleyna Tilki'nin hayranı olan Elif Ada, sahneye çıktı.Elif Ada ve Aleyna Tilki birlikte sahnede, O Sen Olsan Bari şarkısını söyledi.Öte yandan,hayranı. Hatta öyle ki bazen annesine 'Anne ben Aleyna'yım. Bana Aleyna de' gibi isteklerde de bulunuyor. İkili fırsat buldukça telefonda da konuşuyor.