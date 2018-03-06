Cumartesi Postası Dünyadan Magazin Pazar Postası Televizyon

İbrahim Tatlıses'in zor anları

İzmir'de sahibi olduğu lokantada kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen hayranı tarafından öpücüklere boğulan İbrahim Tatlıses, kamera önünde zor anlar yaşadı

06 Mart 2018, Salı 13:45
İbrahim Tatlıses'in zor anları
İbrahim Tatlıses, uğradığı silahlı saldırı sonrası kendini ticarete adadı. İzmir'e yerleşen türkücü İbrahim Tatlıses, burada hizmet veren lokantasında kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını geri çevirmiyor.

KADIN HAYRANI ÖPÜCÜKLERE BOĞDU

Hayranlarıyla fotoğraf çektirdiği anların videosunu sosyal medya hesabından paylaşan İbrahim Tatlıses, kadın hayranlarından birinin aşırı ilgisi karşısında zor anlar yaşadı.

İbrahim Tatlıses'i öpücüklere boğan kadın hayranı, videoyu izleyenleri şaşkına uğratıyor.



Kısa süre önce İzmir'e yerleşen İbrahim Tatlıses ''Bir daha İstanbul'a gelmeyeceğim. Bazı kişilere küstüm. Kim olduklarını kimseye söylemem. Onlar kendilerini biliyorlar. O kadar çok kırıldım ki, aramız asla düzelmeyecek. Defterden sildim'' demişti.

İbrahim Tatlıses: Hala çapkınım evlensem yine çocuk yaparımİbrahim Tatlıses: Hala çapkınım evlensem yine çocuk yaparım


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Fulden Uras koruma istedi

Fulden Uras koruma istedi
Seda Sayan: Sperm bankası da neymiş, ne inşaat işçileri var

Seda Sayan: Sperm bankası da neymiş, ne inşaat işçileri var
Kenan Doğulu'nun yeni klibi yayınlandı

Kenan Doğulu'nun yeni klibi yayınlandı
Ünlü oyuncular sokak hayvanları için kamera karşısında

Ünlü oyuncular sokak hayvanları için kamera karşısında
5 Mart 2018 reyting sonuçları açıklandı

5 Mart 2018 reyting sonuçları açıklandı
Çağla Şikel podyumda fena düştü

Çağla Şikel podyumda fena düştü
Son dakika! Menajer Yaşar Gaga yaşam mücadelesi veriyor

Son dakika! Menajer Yaşar Gaga yaşam mücadelesi veriyor
Adriana Lima Oscar ödüllerine içini gösteren kıyafetle katıldı! Adriana Lima Metin Hara ayrıldı mı?

Adriana Lima Oscar ödüllerine içini gösteren kıyafetle katıldı! Adriana Lima Metin Hara ayrıldı mı?
Murat Boz sözünü tuttu, hayranı Gülsüm'le buluştu!

Murat Boz sözünü tuttu, hayranı Gülsüm'le buluştu!
Survivor 2018'de bu hafta kim elendi? Survivor'da dördüncü hafta adaya veda eden isim kim?

Survivor 2018'de bu hafta kim elendi? Survivor'da dördüncü hafta adaya veda eden isim kim?
Seda Sayan, sperm bankası da neymiş, ne inşaat işçileri var dedi, tepki yağdı

Seda Sayan, sperm bankası da neymiş, ne inşaat işçileri var dedi, tepki yağdı