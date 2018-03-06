İbrahim Tatlıses'in zor anları

KADIN HAYRANI ÖPÜCÜKLERE BOĞDU

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Çiğdem Saltık

, uğradığı silahlı saldırı sonrası kendini ticarete adadı. İzmir'e yerleşen türkücü, burada hizmet veren lokantasında kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını geri çevirmiyor.Hayranlarıyla fotoğraf çektirdiği anların videosunu sosyal medya hesabından paylaşan, kadın hayranlarından birinin aşırı ilgisi karşısında zor anlar yaşadı.'i öpücüklere boğan kadın hayranı, videoyu izleyenleri şaşkına uğratıyor.Kısa süre önce İzmir'e yerleşen''Bir daha İstanbul'a gelmeyeceğim. Bazı kişilere küstüm. Kim olduklarını kimseye söylemem. Onlar kendilerini biliyorlar. O kadar çok kırıldım ki, aramız asla düzelmeyecek. Defterden sildim'' demişti.