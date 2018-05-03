İbrahim Tatlıses Kılıçdaroğlu'nun eleştirilerine yanıt verdi

"MEGRİ MEGRİ'Yİ DE DİLO DİLOYU DA SÖYLERİM"

"GEREKİRSE KELLEMİ VERİRİRİM"

'İZMİRLİLERİ UYANDIRMAMIZ LAZIM. UYUYORLAR ÇÜNKÜ"

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İbrahim Tatlıses 7 yıl sonra Afrin türküsü için stüdyoya girdi

İbrahim Tatlıses mumları söndüremeyince tokatladı

Gizem Yetil

AK Parti İzmir milletvekili aday adayı İbrahim Tatlıses, 5 Mayıs Cumartesi günü yapılacak olan temayül (eğilim) yoklamasında, partililerin oylarını almak için teşkilat turunu sürdürüyor.Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinde sürdürülen Zeytin Dalı Harekâtı'nda görev yapan askerlere moral ziyareti için 2 Nisan'da Hatay'a giden sanatçı grubunda yer alan İbrahim Tatlıses, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yöneltilen eleştirilere yanıt verdi. İsim vermeden Kılıçdaroğlu'na seslenen Tatlıses şöyle dedi:"Adam kendi partisini kuran adama hakaret ediyor. Mustafa Kemal Atatürk değil mi CHP'yi kuran. O değil mi ilk başkanı. Şimdi adam ne dedi bizim için; biz sanatçı değil miyiz? Sanatkâr ve sanatçılar. Demedi mi 'Ey efendiler, her şey olabilirsiniz, Cumhurbaşkanı olabilirsiniz ama sanatkâr olamazsınız'. Sen ne dedin; 'Reziller' dedin. Neymiş efendim Afrin'e giderek 'Dilo dilo yayları' söylemişiz. Ben, 'megri megri'yi de dilo diloyu da söylerim. Benim için fark etmiyor. Ama onlar için çok fark ediyor."Tatlıses, dün Narlıdere İlçe Teşkilatı'nı ziyareti esnasında "AK Partiye gönlümü verdim, gerekirse kellemi de veririm" sözlerinin hatırlatılması üzerine şunları söyledi:"AK Parti için kellemi bile veririm, dedim. Afrin için moral ziyaretine dönecek olursak, bizi cenazeye mi şehit ailelerine mi çağırdı? Biz oraya şehit ailelerine gitseydik, Fatiha okuyacaktık. Askere morale gittik, 'yaylalar'ı söyledik. Ne var bunda?"Niyetlerinin kötü olmadığını, faydalı olmak istediklerini söyleyen İbrahim Tatlıses, paraya ihtiyacının olmadığını vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:"Benim paraya pula ihtiyacım yok. Allah vermiş ama niyetimiz iyi bir şey olması. İzmirlileri uyandırmamız lazım, uyuyorlar çünkü. O derin uykudan hâlâ uyanamadılar. 2,5 saatte Karşıyaka'ya gitmek ister misin, 5 dakika dururken. Biz Cumhurbaşkanımızdan köprü isteyemez miyiz? Fuar kapatıldı, konser veremiyoruz. Fuar bir kapandı İzmir bitti. Traktörlere mi gidip bakacağız? İnsanlar ta nerelerden geliyorlardı. Kimler çıkmadı ki fuara. Vallahi billahi benim niyetim fuarı yeniden canlandırmak. Millet traktör seyretmeye geliyor. Motor mu, traktör mü, sanatçı mı? Bir mahkemenin yüz karası olarak Buca Cezaevinde 14 gün yattım. İzmirliler bize oy verecek, biz de beyefendiden isteyeceğiz. Eli boş yüzü kara dönemeyiz. Diyeceğiz ki 'Efendim böyle böyle söz verdik. Bu sözümüzün arkasında duralım."İzmir'in kanadının kırıldığını kenti uçurmaya geldiğini ileri süren Tatlıses, "CHP de adayını çıkarmadı. Yahu çıkarsın da görelim. Başkanın önünde kimse duramaz. Yüzde 57; 56 da değil" dedi.İzmir'de yapmak istediği projeleri de açıklayan Tatlıses'in hedefindeki bir diğer isim ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Aziz Kocaoğlu oldu. Tatlıses, "Ben 5 senedir buradayım, hiçbir şey değişmedi. Ondan önce de 35 sene gittim geldim. Şu anda İzmir'in İstanbul'dan sonra gelmesi lazım ama gelmiyor. Halatı mı kırık neyi kırık bilmiyorum. Çekiyorlar çekiyorlar gelmiyor. Türkiye'yi bırak yurt dışından fuara gelirlerdi. Fuar açılıyordu. Ben 5 senedir buradayım, fuara yaklaşmıyorum bile. Projemin biri fuarı canlandırmak, diğeri körfez kokusunu önlemek. 2.5 saatte Karşıyaka'ya gitmek istemiyorum. Niye İstanbul- İzmir arası 3 buçuk saat? Gerdanlığı yaptıkları için. İzmir bir defa bu at gözlüğünü çıkaracak. Çıkarmadığı zaman bir şey görmüyor. Aziz Kocaoğlu kaç senedir burada. 15 sene mi etti? 15 senede insan çocuğunu nişanlıyor, askere gönderiyor, evlendiriyor. O sünnet bile etmedi. Adam muhterem bir adam ama iş yapmıyor" diye konuştu.