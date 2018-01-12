İbrahim Tatlıses Seda Sayan'ın programında Ayşegül Yıldız ile evlenmek istediğini açıkladı

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İŞTE İBRAHİM TATLISES'İN AÇIKLAMALARI:

İbrahim Tatlıses yaşadığı silahlı saldırı sonrası uzun süre aşk yaşadığı Ayşegül Yıldız ile 2011 yılında nikâh masasına oturmuş, çift evliliklerinin ikinci yılında kızları Elif Ada'yı kucağına almıştı. Mutluluğu çok uzun sürmeyen Tatlıses çifti 2013 yılında anlaşmalı olarak boşanmıştı.

İbrahim Tatlıses bu zamana kadar tam 5 kez evlendi.

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