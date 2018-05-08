İbrahim Tatlıses stüdyoya girdi

AK Parti’den
İzmir milletvekilliği aday adayı olan İbrahim Tatlıses
, müzik dünyasındaki 9 yıllık suskunluğuna sürpriz bir projeyle son verdi.
ÖNCE SİNGLE SONRA ALBÜM
Türkücü, Yaylalar'ın
üç ayrı versiyonundan oluşan single’ın okumalarını tamamladı. Afrin’de görev yapan askerlerimize moral için düzenlenen Hatay gezisinde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ve askerlerle bu türküyü seslendiren İbrahim Tatlıses,
“Halktan gelen yoğun istek üzerine ‘Yaylalar’ı single olarak çıkarmaya karar verdik. Sonrasında da albüm için stüdyoya gireceğim” dedi. (Hürriyet/İsmail Bayrak)
İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada Aleyna Tilki ile sahnede
İbrahim Tatlıses'ten İdo'ya gelen eleştirilere sert tepki
Elif Bayram