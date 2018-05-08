İbrahim Tatlıses stüdyoya girdi



ÖNCE SİNGLE SONRA ALBÜM

İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada Aleyna Tilki ile sahnede

İbrahim Tatlıses'ten İdo'ya gelen eleştirilere sert tepki

Elif Bayram

İzmir milletvekilliği aday adayı olan, müzik dünyasındaki 9 yıllık suskunluğuna sürpriz bir projeyle son verdi.Türkücü,üç ayrı versiyonundan oluşan single’ın okumalarını tamamladı. Afrin’de görev yapan askerlerimize moral için düzenlenen Hatay gezisinde deve askerlerle bu türküyü seslendiren“Halktan gelen yoğun istek üzerine ‘Yaylalar’ı single olarak çıkarmaya karar verdik. Sonrasında da albüm için stüdyoya gireceğim” dedi. (Hürriyet/İsmail Bayrak)