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İbrahim Tatlıses stüdyoya girdi

İbrahim Tatlıses, Afrin’deki askerlerimize moral için düzenlenen Hatay ziyaretinde okuduğu “Yaylalar” türküsü için 9 yıl aradan sonra stüdyoya girdi. İbrahim Tatlıses böylece hayatının ilk single’ına imza atmış oldu

İbrahim Tatlıses stüdyoya girdi
AK Parti’den İzmir milletvekilliği aday adayı olan İbrahim Tatlıses, müzik dünyasındaki 9 yıllık suskunluğuna sürpriz bir projeyle son verdi.


ÖNCE SİNGLE SONRA ALBÜM


Türkücü, Yaylalar'ın üç ayrı versiyonundan oluşan single’ın okumalarını tamamladı. Afrin’de görev yapan askerlerimize moral için düzenlenen Hatay gezisinde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve askerlerle bu türküyü seslendiren İbrahim Tatlıses, “Halktan gelen yoğun istek üzerine ‘Yaylalar’ı single olarak çıkarmaya karar verdik. Sonrasında da albüm için stüdyoya gireceğim” dedi. (Hürriyet/İsmail Bayrak)



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