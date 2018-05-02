İbrahim Tatlıses’ten eleştirilere yanıt: Olabilir, çok önemli değil



İBRAHİM TATLISES: BİZ KENDİ RUHUMUZU BİLİYORUZ

"AK PARTİ'YE GÖNLÜMÜ VERDİM, GEREKİRSE KELLEMİ DE VERİRİM"



'SİYASETTE DAHA YENİ'



NE OLMUŞTU?

İbrahim Tatlıses'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlattığı İdo anısı

Büşra Kamış

Şarkıcı27 Nisan günü, avukatı aracılığıyla AKP’den milletvekili aday adaylığı için İzmir İl Başkanlığı’na başvurmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımıyla geçen cumartesi günü İzmir’de gerçekleştirilen mitinge katılan İbrahim Tatlıses, Erdoğan tarafından sahneye davet edilip, ‘Yaylalar’ şarkısını söylemişti., bugün de AKP İzmir İl Başkanımakamında ilk kez ziyaret etti. Danışmanı Şule Çınlama ve korumasıyla birlikte AKP İzmir il binasına gelen İbrahim Tatlıses, parti yöneticileri tarafından karşılandı. İbrahim Tatlıses, Başkan Şengül´ü beklerken, kendisine soru sormak isteyen basın mensuplarına, açıklama yapmayacağını söyledi. İlerleyen günlerde basın açıklaması yapacağını belirten İbrahim Tatlıses, milletvekilliğine 1’inci bölgeden talip oldu.görüşmesi, basına kapalı olarak gerçekleşti. Elinde baston olan İbrahim Tatlıses, mitingdeki konuşma nedeniyle özellikle sosyal medyadan tepki görmesini soran gazetecilere, “Olabilir, çok önemli değil. Biz kendi içimizi, ruhumuzu, dilimizi biliyoruz. O nedenle çok önemli değil” dedi.Kendisi için "Ak Parti'ye ne verdin?" denildiğini aktaran İbrahim Tatlıses, Ak Parti'ye gönlünü verdiğini, gerekirse kellesini de vereceğini söyledi. Tatlıses, "'Neden?' diye sorun. Çünkü çalışıyor. Çalışmayan adama neden vereceğiz? Çalışmayana ekmek yok, o çalışıyorsa ben de onun yanında olacağım. Ölümüne, öyle bedava yok ölümüne. Parayla, pulla işim yok. Benim her şeyim var. Özel uçağım da var villam da var. Bu saatten sonra paraya, pula ihtiyacım yok; milletin sevgisine ihtiyacım var. İnsanların sevgisini, kalbini alayım yeter; çünkü kalp parayla alınmıyor" diye konuştu.AKP İzmir İl Başkanı, İbrahim Tatlıses’in nezaket ziyaretinde bulunduğunu belirterek, “Tatlıses aday olur olmayabilir, bilmiyoruz. Siyasette daha yeni. Nasıl bir süreç izleneceği konusunda kendisini bilgilendirdik. Süreç devam ediyor” diye konuştu.ilk seçim mitingini İzmir'de yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetinin ardından sahneye çıkan Tatlıses, "İdo 2 aylık olmuştu, Erdoğan o zaman belediye başkanıydı. 'Başkanım bizim evimizin oraya doğalgaz gelmedi, İdo üşüyor' dedim. Kapattı, 10 dakika sonra döndü 'yokmuş ama ama ben kendimden vereceğim' dedi, 2 ay sonra doğalgaz bağlandı ve İdo üşümekten kurtuldu" diyerek anısını anlattı.Bunun üzerine sosyal medyada "İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, 15 Şubat 1992 doğumlu. Oysa ki Erdoğan, 27 Mart 1994 yılında İBB Başkanlığı görevine başlamıştı" şeklinde yorrumlar yapıldı.