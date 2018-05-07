İbrahim Tatlıses'ten İdo'ya gelen eleştirilere sert tepki

"HİÇ SES YOK BU ÇOCUKTA"

Büşra Kamış

oğlu'ya sosyal medya hesabından da destek veriyor. Gelen eleştirilere de cevap vermeyi ihmal etmiyor.Geçen günlerde Tatlıses, bir gece kulübünde konser veren oğlu İdo'nun görüntüsünü "Yakıyorsun İdo'can" notuyla paylaştı. Sanatçının paylaşamına takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum gelirken bir kullanıcının mesajı İbrahim Tatlıses'i kızdırdı.İbrahim Tatlıses'in gönderisinin altına bir takipçi, "Hiç ses yok ya bu çocukta. Önüne gelen müzik söylüyor. Sanatçılıkta değersiz oldu. Eski sanatçılar nere bunlar nere hey hey" mesajını bıraktı.İbrahim Tatlıses de "Madem ses yok neden kızlar çıldırıyor peki? Anlaşıldı sen İdo'yu kıskanıyorsun tamam senin derdin belli" cevabını vererek tepkisini gösterdi.