İbrahim Tatlıses’ten yıllar sonra gelen Barış Manço itirafı



'ADAM OLACAK ÇOCUK DAHA ADAM OLAMADI BE USTA!'

Barış Manço'suz 19 yıl

11 maddede Barış Manço'nun bilinmeyenleri

Elif Bayram

aramızdan ayrılışının 19. yılında sevenleri tarafından anıldı. Ünlü isimler Barış Mançoy’la ilgili paylaşımlarda bulunurkenyaptığı paylaşım dikkat çekti. Pek çok sektörde ticari faaliyet sürdüren İbrahim Tatlıses, yıllar önce Barış Manço’yu plak şirketine alacağını ancak bunun gerçekleşemediğini açıkladı.“Yaz tahtaya bir daha, tut defteri kitabı, sarı çizmelibir gün öder hesabı… Valla sen gittin gideli, kimse hesap ödemedi be USTA… Kimseler seni unutmadı be USTA… Demek ki; unutulmayacaklar arasındaymışsın be USTA, seni özlüyoruz be USTA, ALLAH'ın rahmeti, bereketi üstüne olsun be USTA… Bizim şirkete bir kaset anlaşması yapıyorduk, Bodrum'da konuşmuştuk be arkadaş ama olmadı olsun başka firmalara yaptığın plaklarla şarkılarla avutuyoruz kendimizi… Adam olacak çocuk daha adam olamadı be USTA…”