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İbrahim Tatlıses’ten yıllar sonra gelen Barış Manço itirafı

 İbrahim Tatlıses, Barış Manço'nun vefatının 19. yılında sosyal medya hesabından şaşırtıcı bir açıklamada bulundu

01 Şubat 2018, Perşembe 13:35
İbrahim Tatlıses’ten yıllar sonra gelen Barış Manço itirafı
Barış Manço aramızdan ayrılışının 19. yılında sevenleri tarafından anıldı. Ünlü isimler Barış Mançoy’la ilgili paylaşımlarda bulunurken İbrahim Tatlıses’in yaptığı paylaşım dikkat çekti. Pek çok sektörde ticari faaliyet sürdüren İbrahim Tatlıses, yıllar önce Barış Manço’yu plak şirketine alacağını ancak bunun gerçekleşemediğini açıkladı.


'ADAM OLACAK ÇOCUK DAHA ADAM OLAMADI BE USTA!'


İşte İbrahim Tatlıses’in o satırları:

“Yaz tahtaya bir daha, tut defteri kitabı, sarı çizmeli Mehmet Ağa bir gün öder hesabı… Valla sen gittin gideli, kimse hesap ödemedi be USTA… Kimseler seni unutmadı be USTA… Demek ki; unutulmayacaklar arasındaymışsın be USTA, seni özlüyoruz be USTA, ALLAH'ın rahmeti, bereketi üstüne olsun be USTA… Bizim şirkete bir kaset anlaşması yapıyorduk, Bodrum'da konuşmuştuk be arkadaş ama olmadı olsun başka firmalara yaptığın plaklarla şarkılarla avutuyoruz kendimizi… Adam olacak çocuk daha adam olamadı be USTA…”



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