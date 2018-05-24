İddialara göre; İzmir listesinde üst sıralarda yer alması beklenen türkücünün listede bulunmaması sürpriz olarak yorumlanırken, İbrahim Tatlıses’e adaylık listesinde 7. sıranın verildiği ancak İbrahim Tatlıses’in listenin alt sıralarında olması sebebiyle adaylık listesinden kendi isteğiyle çıktığı öne sürüldü..

Daha önce memleketi Şanlıurfa’dan üç kez adaylık başvurusu yapan İbrahim Tatlıses, bu kez de şansını İzmir’den denemişti.

İBRAHİM TATLISES’TEN AÇIKLAMA

İbrahim Tatlıses çıkan haberler üzerine Instagram hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Böyle aslı astarı olmayan haberler nereden çıkar anlamış değilim... Bu haberi ve ithamları asla kabul etmiyorum. Ben gönül verdiğim partimin her kararına saygılıyım... 7’de olsa, hiç olmasa da benim boynum kıldan ince sanırım bunu artık anlamış olmalısınız... Bana YÜCE ALLAH tarafından verilen yetenek ile makamların büyüğü bahşedilmiş zaten çok şükür... 10 kere aday olsam mesele makam veya güç değil mesele gönül verdiğim Sayın CumhurBAŞKANIMIN, partimin yanında olduğumu göstermektir."

Saygılarımla.