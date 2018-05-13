İbrahim Tatlıses’ten 'Yaylalar' türküsüne klip

Yapılan yazılı açıklamaya göre, uzun zamandır müzik dünyasından uzak olan Tatlıses, seslendirdiği 'Yaylalar' türküsü ile müzikseverlerle buluştu. 'Poll Production by Polat Yağcı' etiketi ile piyasaya çıkan türkünün video klibi, yayınlanmaya başladı.

7 YIL ARADAN SONRA STÜDYODA

Tatlıses’in stüdyoda duygu dolu anlar yaşadığı ve okuma görüntülerinin de yer aldığı klip, tüm müzik kanalları ve "Poll Production YouTube" kanalında izlenebiliyor.

Yaklaşık 7 yıl aradan sonra stüdyoya giren Tatlıses, Zeytin Dalı Harekatı’na destek vermek ve askerlerle buluşmak için bir süre önce çok sayıda sanatçı ve sporcu ile gittiği Hatay’da "Yaylalar" türküsünü söyleyerek, bunu sosyal medyada paylaşmıştı.



