'Ibuprofen etken maddeli ilaçlar kısır yapıyor' iddiasına Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

'ALINMIŞ BİR ÖNLEM YOK'

Senim Tanay

, "etkin maddeli ilaçlarda tehlike" başlığıyla bazı basın organlarında yer alan haberlere ilişkin açıklama yaptı.Açıklamada, bu ilaçların erkeklerde kısırlığa sebep olduğu yönünde iddialar yer aldığı anımsatıldı.Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafında haberlere konu olan 1 Aralık 2017 tarihli makalenin incelendiği belirtilerek,Türkiye'de Ibuprofen etkin maddeli ilaçların, reçeteli olarak sadece eczanelerde satıldığı bildirildi.Ibuprofen'in dünyada 1969, Türkiye'de ise 1984 yılından bu yana ruhsatlı, kullanımı yaygın olan bir bileşik olduğu, bugüne kadar da Ibuprofen etkin maddeli ilaçların sağlığı riske attığı konusunda ciddi bir uyarı yapılmadığı kaydedilen açıklamada, piyasada bulunan tüm ilaçların istenmeyen etkilerinin Türkiye Farmakovijilans Merkezi veri tabanına kaydedildiği belirtildi.Açıklamada şu bilgiler aktarıldı: "Yaptığımız incelemelerde Ibuprofen etkin maddeli ilaçların erkeklerde kısırlığa sebep olduğu şeklinde herhangi bir bildirime rastlanmamıştır. Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ve Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) gibi diğer sağlık otoritelerinde konuyla ilgili halihazırda alınmış bir önlem ise bulunmamaktadır.Söz konusu makale, yayımlanan tüm veriler ve literatürlerle beraber yarın gerçekleştirilecek Farmakovijilans Komisyonu'nda değerlendirilecek, bu değerlendirmenin sonucunda gerekli açıklama yapılacaktır."