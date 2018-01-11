Ibuprofen içeren ilaçlar kısırlık yapıyor iddiası (Ibuprofen içeren ilaçlar nelerdir?)

'Ibuprofen etken maddeli ilaçlar kısır yapıyor' iddiasına Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama



IBUPROFEN KISIRLIK YAPIYOR İDDİALI HABER İSE SÖYLE:



HAMİLELERDE DENENMİŞTİ



KULLANIMI ÇOK YAYGIN



IBUPROFEN İÇEREN İLAÇLAR

İdil Janet Demiray

? İnternet kullanıcılarının bu soruyu sormasının bir sebebi var. Dün basında yer alan haberlerde bu maddenin kısırlığa yol açtığı iddia edildi. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı da konuya dair açıklama yaptı.Sağlık Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, "Açıklamada şu bilgiler aktarıldı: "Yaptığımız incelemelerde Ibuprofen etkin maddeli ilaçların erkeklerde kısırlığa sebep olduğu şeklinde herhangi bir bildirime rastlanmamıştır. Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ve Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) gibi diğer sağlık otoritelerinde konuyla ilgili halihazırda alınmış bir önlem ise bulunmamaktadır." dendi.İltihap önleyici ve ağrı kesici özelliği nedeniyle pek çok ilaçta etken madde olarak kullanılan ‘ibuprofen’in erkeklerde kısırlık dahil pek çok soruna yol açtığı tespit edildi.Fransız ve Danimarkalı bilim insanlarının ABD’nin Ulusal Bilim Akdemisi’nin PNAS Dergisi’nde yayımlanan araştırmasına göre, ibuprofen’in yoğun kullanımı “erkeklik hormonu” olarak anılan testosteron hormonu üretimini etkiliyor. Bu etken madde aynı zamanda genç erkeklerin testislerinin fizyolojisini de değiştiriyor. İleri yaşlarda iktidarsızlık, cinsel iştahsızlık, depresyon ve hatta kas kaybına yol açıyor.Aspirin, parasetemol ve ibuprofen içeren ilaçların hamilelikte aşırı dozda kullanımının, bebeklerin testislerinde şekil bozukluğuna yol açtığı daha önce kanıtlanmıştı. Fransız ve Danimakalı bilim insanları da çalışmalarını önce hamileler üzerinde denemeye başlamıştı. Araştırmanın ileri safhasında bu tür ilaçları sağlıklı erkekler üzerindeki etkisine geçildi.“Ibuprofen”, ağrı kesici, ateş düşürücü ve iltihap giderici özelliği nedeniyle soğuk algınlıklarından romatizmal ağrılara kadar pek çok hastalıkta yaygın olarak kullanılıyor. Bilim insanları bu ilaçların nadiren kullanılmasının belirgin bir sorun yaratmadığı görüşünde. Ancak düzenli kullanımı sorunlara neden olabilir.Advil Ligui-Gels 200 mg 20 KapsülApireks (Apirex) Şurup 100 mg/5 ml 100 mlArtril 400 mg 20 TabletArtril 600 mg 20 TabletBalafen Pediatrik Süspansiyon 100 mlBalafen Pediatrik Süspansiyon 120 mlBerkofen 400 mg 10 SaşeBerkofen 400 mg 50 SaşeBiophen 400 mg 20 DrajeBrufen 400 mg 20 DrajeBrufen 400 mg 20 TabletBrufen 600 mg 20 TabletBrufen Retard 800 mg 14 TabletBrufen Retard 800 mg Yavaş Salımlı 28 TabletBrus Çocuk Şurubu 100 mg/5 ml 100 mlCaldolon 100 mg/ml 4 ml 1 FlakonCaldolon 100 mg/ml 4 ml 25 FlakonDolgit Akut 400 mg 30 KapsülDolven 400 mg 20 TabletDolven 600 mg 20 TabletDolven Pediatrik Şurup 150 mlDolven Şurup 100 mlDolven Şurup 120 mlGerofen Şurup 100 mlIbufen Pediatrik Şurup 100 mlIbutrit 400 mg 30 TabletIbutrit 600 mg 30 Tabletİbu-600 mg 20 Tabletİbu-Fort Şurup 200 mg/5 ml 100 mlİbuactive Çocuk Şurubu 100 mg/5 ml 100 mlKidyfen Pediatrik SüspansiyonNurofen 200 mg 20 DrajeNurofen 200 mg 30 DrajeNurofen 400 mg 30 DrajePedifen Şurup 100 mlProfen 400 mg 100 TabletProfen 400 mg 20 TabletProfen Fort 600 mg 100 TabletProfen Fort 600 mg 20 TabletProfen Fort 600 mg 30 TabletRepozal 200 mg 20 TabletRofen 0.4 g 30 TabletSiyafen 400 mg 30 TabletSuprafen 400 mg 100 DrajeSuprafen 400 mg 100 TabletSuprafen 400 mg 20 DrajeSuprafen 400 mg 20 TabletSuprafen 400 mg 30 DrajeSuprafen 400 mg 30 TabletTemsofen 200 mg 20 DrajeUltrafen Süspansiyon 100 mlUpren 400 mg 20 TabletUpren 400 mg 30 Tablet