Ibuprofen içeren ilaçlar kısırlık yapıyor iddiası (Ibuprofen içeren ilaçlar nelerdir?)

Ibuprofen içeren ilaçlar nelerdir? Hangi ilaçlarda Ibuprofen var
? İnternet kullanıcılarının bu soruyu sormasının bir sebebi var. Dün basında yer alan haberlerde bu maddenin kısırlığa yol açtığı iddia edildi. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı da konuya dair açıklama yaptı.
Sağlık Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, "Açıklamada şu bilgiler aktarıldı: "Yaptığımız incelemelerde Ibuprofen etkin maddeli ilaçların erkeklerde kısırlığa sebep olduğu şeklinde herhangi bir bildirime rastlanmamıştır. Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ve Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) gibi diğer sağlık otoritelerinde konuyla ilgili halihazırda alınmış bir önlem ise bulunmamaktadır
." dendi.
'Ibuprofen etken maddeli ilaçlar kısır yapıyor' iddiasına Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama
IBUPROFEN KISIRLIK YAPIYOR İDDİALI HABER İSE SÖYLE:
İltihap önleyici ve ağrı kesici özelliği nedeniyle pek çok ilaçta etken madde olarak kullanılan ‘ibuprofen’in erkeklerde kısırlık dahil pek çok soruna yol açtığı tespit edildi.
Fransız ve Danimarkalı bilim insanlarının ABD’nin Ulusal Bilim Akdemisi’nin PNAS Dergisi’nde yayımlanan araştırmasına göre, ibuprofen’in yoğun kullanımı “erkeklik hormonu” olarak anılan testosteron hormonu üretimini etkiliyor. Bu etken madde aynı zamanda genç erkeklerin testislerinin fizyolojisini de değiştiriyor. İleri yaşlarda iktidarsızlık, cinsel iştahsızlık, depresyon ve hatta kas kaybına yol açıyor.
HAMİLELERDE DENENMİŞTİ
Aspirin, parasetemol ve ibuprofen içeren ilaçların hamilelikte aşırı dozda kullanımının, bebeklerin testislerinde şekil bozukluğuna yol açtığı daha önce kanıtlanmıştı. Fransız ve Danimakalı bilim insanları da çalışmalarını önce hamileler üzerinde denemeye başlamıştı. Araştırmanın ileri safhasında bu tür ilaçları sağlıklı erkekler üzerindeki etkisine geçildi.
KULLANIMI ÇOK YAYGIN
“Ibuprofen”, ağrı kesici, ateş düşürücü ve iltihap giderici özelliği nedeniyle soğuk algınlıklarından romatizmal ağrılara kadar pek çok hastalıkta yaygın olarak kullanılıyor. Bilim insanları bu ilaçların nadiren kullanılmasının belirgin bir sorun yaratmadığı görüşünde. Ancak düzenli kullanımı sorunlara neden olabilir.
İçinde ıbuprofen içeren ilaçlar listesi şöyle:
IBUPROFEN İÇEREN İLAÇLAR
Advil Ligui-Gels 200 mg 20 Kapsül
Apireks (Apirex) Şurup 100 mg/5 ml 100 ml
Artril 400 mg 20 Tablet
Artril 600 mg 20 Tablet
Balafen Pediatrik Süspansiyon 100 ml
Balafen Pediatrik Süspansiyon 120 ml
Berkofen 400 mg 10 Saşe
Berkofen 400 mg 50 Saşe
Biophen 400 mg 20 Draje
Brufen 400 mg 20 Draje
Brufen 400 mg 20 Tablet
Brufen 600 mg 20 Tablet
Brufen Retard 800 mg 14 Tablet
Brufen Retard 800 mg Yavaş Salımlı 28 Tablet
Brus Çocuk Şurubu 100 mg/5 ml 100 ml
Caldolon 100 mg/ml 4 ml 1 Flakon
Caldolon 100 mg/ml 4 ml 25 Flakon
Dolgit Akut 400 mg 30 Kapsül
Dolven 400 mg 20 Tablet
Dolven 600 mg 20 Tablet
Dolven Pediatrik Şurup 150 ml
Dolven Şurup 100 ml
Dolven Şurup 120 ml
Gerofen Şurup 100 ml
Ibufen Pediatrik Şurup 100 ml
Ibutrit 400 mg 30 Tablet
Ibutrit 600 mg 30 Tablet
İbu-600 mg 20 Tablet
İbu-Fort Şurup 200 mg/5 ml 100 ml
İbuactive Çocuk Şurubu 100 mg/5 ml 100 ml
Kidyfen Pediatrik Süspansiyon
Nurofen 200 mg 20 Draje
Nurofen 200 mg 30 Draje
Nurofen 400 mg 30 Draje
Pedifen Şurup 100 ml
Profen 400 mg 100 Tablet
Profen 400 mg 20 Tablet
Profen Fort 600 mg 100 Tablet
Profen Fort 600 mg 20 Tablet
Profen Fort 600 mg 30 Tablet
Repozal 200 mg 20 Tablet
Rofen 0.4 g 30 Tablet
Siyafen 400 mg 30 Tablet
Suprafen 400 mg 100 Draje
Suprafen 400 mg 100 Tablet
Suprafen 400 mg 20 Draje
Suprafen 400 mg 20 Tablet
Suprafen 400 mg 30 Draje
Suprafen 400 mg 30 Tablet
Temsofen 200 mg 20 Draje
Ultrafen Süspansiyon 100 ml
Upren 400 mg 20 Tablet
Upren 400 mg 30 Tablet
İdil Janet Demiray