Ibuprofen’le ilgili yeni iddia!

AĞLIK BAKANLIĞI O İLAÇLARLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPMIŞTI

TÜRKİYE'DEKİ UZMANLAR NE DİYOR?

"KARACİĞER VE BÖBREK FONKSİYONLARINI BOZACAĞINDAN FAZLA TAVSİYE ETMİYORUZ"

"AŞIRI KULLANIMI DURUMUNDA KALP KRİZİ VE HİPERTANSİYONA NEDEN OLUR"

"UZUN VADEDE İNCELENMELİ"

"BEBEKLERİN VE ÇOCUKLARIN TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLARDA DA VAR"

Erdinç Şahin

Fransız ve Danimarkalı bilim insanlarının yaptığıaçıklamasının ardından, ilaçla ilgili yeni bir iddia gündeme geldi.ABD’nin Boston Üniversitesi’nde yapılan araştırmaya göre; ilacın iç kanamadan kalp krizlerine kadar birçok yan etkisi daha keşfedildi. Uzmanlar, “Doktor gözetiminde kullanılmalı” uyarısı yaptı."Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Bilimsel Farmakovijilans Komisyonu toplanarak 'ibuprofen etkin maddeli ilaçların erkeklerde kısırlığa yol açtığı' iddialarının kaynağı olan makale ile literatürleri değerlendirmiştir. Bilimsel Komisyon, 14 erkek üzerinde 6 haftalık kullanımı belirten sonuçlardan, ibuprofen etkin maddeli ilaçların kısırlığa yol açtığı kanısına ulaşılamayacağı sonucuna varmıştır. Temel amaç olarak kısırlığın değerlendirilmediği çalışmada ilaç kullanımı ile ilgili geçici bir takım hormonal değişikliklerin olduğu, ancak erkeklik hormonunun (testosteron) kandaki düzeyinin değişmediği belirlenmiştir. İddialara yönelik bir önlem alınmasına bu aşamada gerek duyulmamıştır. Konuyla ilgili bilimsel çalışmalar komisyonumuz tarafından yakından takip edilecektir. Tüm ilaçlarda olduğu gibi ibuprofen etkin maddeli ilaçların da hekim kontrolünde kullanılması gerektiği unutulmamalıdır."“Grip tedavisine göre romatoloji ve fizik tedavide daha uzun süre kullanılıyor. Tüm analjeziklerde benzer yan etkiler var. Ancak ‘ibuprofen’in özellikle erkeklerde kısırlık, kas kaybı gibi yan etkilerinin olduğuna işaret edilmesi ciddi bir sonuç. Araştırma doğrulanırsa bu maddeyi içeren ilaçların verilmemesi gerekir. Fizik tedavide reçete ettiğimiz ilaçlarda bulunan bir etken madde. Ancak karaciğer ve böbrek fonksiyonlarını bozacağından fazla tavsiye etmiyoruz. Aşırı ağrı durumlarında nadiren verebiliriz. İbuprofen’in kas kaybına da neden olduğu ilginç bir sonuç. Çünkü fizik tedavide kullandığımız ilaçların etken maddesi.”“Reçetesiz olarak hatta marketlerde bile satılan ağrı kesicilerin çoğunda ‘ibuprofen’ maddesi var. Mide bağırsak sisteminde kanamalara, aşırı kullanım durumunda kalp krizi, hipertansiyona neden olan bir etken madde. Ancak erkeklerde görülen kısırlık, kas kaybı gibi yan etkileri yeni çıktı. Bu tür araştırmalar risk artışını gösteren araştırmalardır. Çünkü kısırlığın onlarca sebebi var. İlaç demek yan etkisi olan madde demektir. Parasetomol, ibuprofen de en çok kullanılan ağrı kesicilerin etken maddelerinden biridir.”“Söz konusu etken maddeli ilaçların yüksek doz kullanılması halinde seks hormonlarını baskılaması kişinin üreme hormonlarında sorunlara yol açabilir. Erkeklerde bu etken maddeli ağrı kesicilerin kullanılmasının kısırlığa yol açtığını söylemek ise uzun vadede izlenmesi gereken bir durum. Özellikle de aktif cinsel hayatı olan kişiler üzerinde yapılacak uzun süreli bir araştırma gerekiyor.”“Özellikle bebeklerde ve çocuklarda tedavide ilk tercih edilen ağrı kesici, ateş düşürücü ve şuruplardır ibuprofenli ilaçlar. Bütün dünyada çok yaygın olarak kullanılır. Araştırmadan hareketle düşünürsek bütün ağrı kesicilerde aynı risk var diye bakmalıyız. Bu doğru bir yaklaşım olmaz. İbuprofenli ağrı kesicilerin diğerlerinden farklı bir etkisi yok. Böyle bir yan etkisi olsaydı yüz binlerce uyarı olurdu. FDA’dan gelen bu yönde bir uyarı da yok. Asıl tehlike mesane kanseri yapan ağrı kesici ve ateş düşürücü molekülü olan parasetemol etken maddeli ilaç ve ağrı kesicilerde.”