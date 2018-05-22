İç güvenlik operasyonlarında 15 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, yurt içinde yapılan iç güvenlik operasyonları kapsamında 12’si Kars’ta, 3’ü Siirt’te olmak üzere toplam 15 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yurt içinde yapılan iç güvenlik operasyonları kapsamında bugün Kars’ta 15, Siirt’te 3 olmak üzere toplama 15 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Bakanlığın açıklamasında operasyonların devam ettiği ifade edildi.
ANKARA (İHA)