İç güvenlik operasyonlarında 15 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yurt içinde yapılan iç güvenlik operasyonları kapsamında bugün Kars’ta 15, Siirt’te 3 olmak üzere toplama 15 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlığın açıklamasında operasyonların devam ettiği ifade edildi.

ANKARA (İHA)