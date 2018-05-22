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İç güvenlik operasyonlarında 15 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, yurt içinde yapılan iç güvenlik operasyonları kapsamında 12’si Kars’ta, 3’ü Siirt’te olmak üzere toplam 15 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı

22 Mayıs 2018, Salı 22:53
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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yurt içinde yapılan iç güvenlik operasyonları kapsamında bugün Kars’ta 15, Siirt’te 3 olmak üzere toplama 15 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlığın açıklamasında operasyonların devam ettiği ifade edildi. 

ANKARA (İHA)

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