İç savaş bölgesine sorunsuz teslimat

Tamamı yerli sermaye ile kurulan Türk firması Azure Grup, iç savaş nedeniyle Irak ve Suriye gibi ülkelere giremeyen Batılı dünya devlerinin can simidi oldu. Dünya’nın önde gelen inşaat , lojistik ve kargo devleri, Türk firması sayesinde Ortadoğu’da varlıklarını sürdürdü. 16 ülkede hizmet verdiklerini söyleyen Azure Grup Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Gül, “Hem Türk hem de Batılı şirketlerin bu coğrafyada can simidi olduk. Irak ,Iran , Afganistan ve Suriye’de savaş ve terör nedeniyle girilemeyen bölgelere teslimatları yaparak ticaretin sürdürülmesini sağlıyoruz” dedi.41 yıldır Ortadoğu ülkelerinde lojistik ve kargo sektöründe ilklere imza attıklarını ve bugün savaşa rağmen hala rahatlıkla faaliyetlerini sürdürdüklerini belirten Azure Grup Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Gül, Irak'ın başkenti Bağdat'ta ilk kuruluşumuzu 1982 yılında yaparak faaliyetlere başladık. Irak’ta Irak Expres Cargo , İran’da da İran Expres Cargo adıyla yüzde 100 Türk sermayesiyle ilk Türk kargo firmalarını kurduk. Irak’a motorkurye sistemini götürdük. Irak ve Iran'daki insanların Türkiye’deki online alışveriş sitelerinden almış oldukları ürünleri kapı teslimatı ve tahsilatlı gönderi yaparak bu ülkelerde yine bir ilki gerçekleştirdik. Suriye’de de 1979 yılından bugüne faaliyetteyiz. İlklerle dolu tarihimize bir yenisini daha ekliyoruz” diye konuştu.Erkan Gül, Bikargo ile Türkiye’de kapıdan kapıya teslimatı yeniden kurgulayan ilk online şirketi olduklarını belirterek, “Şu an yurt dışında adresten adrese hem bireysel hem de kurumsal teslimat yapan bir Türk kargo şirketi yok. Bu anlamda ilk olduk. IOS ve Android uygulamalarından indirilecek ‘bikargo’ programı ile herkesin çok kolayca sipariş girişi yapabileceği bir uygulama yaptık. Kapınızdan ister bir zarf, ister tonlarca ağırlıkta bir gönderiyi alıp yurtiçi ya da yurtdışında istediğiniz bir adrese teslim ediyoruz. Dünyada 60 Ülkede gümrükleme hizmeti de vererek ,tüm taşımaları kapı dan kapıya yapabilen tek Türk online kargo firmasını kurmuş ve bu yeni girişim sayesinde Türk taşımacılık sektörünü bir adım daha öteye taşımış olduk” dedi.Çin’den başlayarak Gürcistan ve Türkiye üzerinden İngiltere’ye kadar gidecek İpekyolu Demiryolu Projesi’nde de Azure Grup hazırlıklarını tamamladı. Grubun Yönetim Kurulu Başkanı Gül, proje ile ulaştırma trafiğinde yeni bir sürece girileceğini belirterek, “Demiryolları Kars’tan itibaren Rus sistemi raylarla döşeniyor. Kars’tan itibaren Avrupa’da ise Türkiye’deki gibi raylar kullanılıyor. O yüzden Hem Kars’ta hem de İstanbul Anadolu yakasında çok büyük yatırımla 2 aktarma istasyonu kuruyoruz. Çin’den Avrupa güzergahına 100 milyar dolarlık ticaret hacmi gerçekleşiyor. İpekyolu projesi hayata geçtiğinde orta koridor dediğimiz Türkiye’nin sınırları içerisinden geçecek olan bu hatta min. yüzde 45’inin Türkiye’nin eline geçeceğini hesaplıyoruz. Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerine de yine bizim üzerimizden yoğun bir ticaret akışı olacaktır. Türkiye’ye geçecek 45 milyar dolarlık pastanın tamamına Azure Grup olarak talibiz ve bu proje için yaklaşık olarak 20 milyon dolarlık yatırım bu yönde yapmaktayız” dedi