İç savaşta engelli kalan profesör, Suriyelilerin yaralarını sarıyor



"HOCAMIZ BİZİM İÇİN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIRDI"

Can Hakman

İç savaş sırasında, 3 yıl önce uçaklardan atılan bir bombanın evine isabet etmesi sonucu dizinden yaralanan,'de çok sayıda ameliyat geçiren Matar, diz kapağındaki problem nedeniyle engelli kaldı.Tedavisinin ardından yaşamını Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde sürdürmeye karar veren 41 yaşındaki, hayırseverlerin desteğiyle kendisi gibi savaş mağduru olanların hayata tutunmalarını sağlamak amacıyla'nin kurulmasına öncülük etti.Kentteki 3 farklı noktada hizmet veren merkezin kurulmasının ardından ulaştığı bazı eski öğrencilerinin de merkezde görev almasını sağlayan Matar, hastaların fiziksel ve psikolojik olarak hayata hazırlanmasına katkı sağlıyor.Profesör Matar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırının ardından yaşadıkları toprakları geride bırakmak zorunda kaldıklarını belirterek, "Ailemle Türkiye'ye sığındık. Sol diz kapağımı kaybettim. Burada birkaç ameliyat geçirdim ve çok şükür yürümem aksasa da hayatta olduğum için çok mutluyum.'' dedi.Suriye'de 14 yıl boyunca sağlıkçılar yetiştirdiğini anlatan Matar, "Başlayan ve bitmek bilmeyen savaş yüzünden okulumuzdan eser kalmadı. Çok sevdiğim okulum ve öğrencilerimden ayrı kalmanın hüznünü yaşadım. Tişrin Üniversitesi'nde hemşirelik bölümünde görevliydim, savaş yıllarımı verdiğim okulumdan ayırdı, öğrencilerimle Reyhanlı'da buluşmanın mutluluğunu yaşadım. Burada Suriyeli kadın, erkek ve çocuklara eğitim, barınma, psikolojik destek ve rehabilitasyon hizmetleri veriliyor." diye konuştu.Türkiye'ye teşekkür eden Matar, "Biz ve bizler gibi Suriyeli ailelere kucak açtıkları için, bizler de elimizden geldiğince soydaşlarımıza faydamız dokunması amacıyla çalışmalar yürütüyoruz. Merkezde iç savaşta engelli kalan 200 kişiye tekerlekli ve akülü araç temin ettik. 40 görevlinin bulunduğu merkezde günde 120 Suriyeli hastaya hizmet veriyoruz." ifadelerini kullandı.Merkezde görevli Tişrin Üniversitesi hemşirelik bölümü mezunu 28 yaşındaki Hale Takkıye de, İdlib'ten geldiğini, ülkesinde ders aldığı profesör Matar ile yeniden bir arada olmaktan mutlu olduğunu dile getirdi.İç savaşın herkesi mağdur ettiğini anlatan Takkıye, "Hocamız bizim için gece gündüz çalışırdı. Ülkemizde iç savaş yüzünden kendisinden haber alamamıştım. Yaşadığımız bölge sürekli saldırılara maruz kalıyordu, ailemle güvenliğimiz için Türkiye'ye geldik. Burada hocamın öncülüğünde açılan fizyoterapi merkezinde görev alıyorum. Hem mesleğimi yapmaktan hem de hocamla tekrar buluşmaktan çok mutluyum." şeklinde konuştu.Merkezde fizik tedavi gören 17 yaşındaki Fatma Hatice de İdlib'te atılan bombalar nedeniyle ağır yaralandığını anlattı.Tedavi için Türkiye'ye gelen Hatice, şunları söyledi:"Bacaklarımı hissetmiyorum, çok şükür hayattayım, çünkü aynı saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Reyhanlı'da ailemle yaşıyorum, açılan fizyoterapi merkezine gelerek hem hoş vakit geçiriyor hem de fizik tedavime devam ediyorum. Emeği olanlara teşekkür ederim."AA