'İçindeki şeytanı çıkaracağım' diyerek 6 yıl tecavüz etti!

'BANA TECAVÜZ EDERKEN ANNEM DE ONA YARDIM EDİYORDU'

ANNE 14 YIL CEZA ALDI, SEVGİLİSİ KAÇTI

Erdinç Şahin

göre, içinde şeytan olduğunu, kurtaracağını söyleyerek 8 yaşındayken kız çocuğuna tecavüz etti. Hamile kalan çocuk kürtaj için'a yollandı. Bugün 17 yaşında olan kız, 2015 yılına kadar 6 yıl boyunca annesinin erkek arkadaşının tecavüzüne maruz kaldı.Kız ifadesinde, "Annemin erkek arkadaşı her zaman sarhoştu. İçimde şeytan olduğunu söyledi ve annem de buna inandı. Ben 8 yaşındayken beni uyandırıp istemememe rağmen benimle ilişkiye giriyordu. Bazen sabaha kadar bana tecavüz ediyordu. Karşı çıktığımda ise annem beni kemerle dövüyordu" dedi.Olay, kızın durumu babaannesine anlatmasından sonra ortaya çıktı. Anne çıkarıldığı mahkeme tarafından 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Erkek arkadaşı ise kaçtı. Küçük kızın psikolojik destek aldığı açıklandı.