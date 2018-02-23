'İçindeki şeytanı çıkaracağım' diyerek 6 yıl tecavüz etti!

Arjantin'de yaşayan Serio Eduardo Gimenez 6 yıl boyunca kız arkadaşı Celia Beatriz Sosa'nın 8 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulundu. Anne Sosa bu istismara göz yumduğu için mahkeme tarafından 14 yıl hapis cezası aldı. Firari olan Gimenez ise İnterpol tarafından aranıyor.

'İçindeki şeytanı çıkaracağım' diyerek 6 yıl tecavüz etti!
İddiaya göre Serio Eduardo Gimenez, içinde şeytan olduğunu, kurtaracağını söyleyerek 8 yaşındayken kız çocuğuna tecavüz etti. Hamile kalan çocuk kürtaj için Paraguay'a yollandı. Bugün 17 yaşında olan kız, 2015 yılına kadar 6 yıl boyunca annesinin erkek arkadaşının tecavüzüne maruz kaldı.
 

'BANA TECAVÜZ EDERKEN ANNEM DE ONA YARDIM EDİYORDU'


Kız ifadesinde, "Annemin erkek arkadaşı her zaman sarhoştu. İçimde şeytan olduğunu söyledi ve annem de buna inandı. Ben 8 yaşındayken beni uyandırıp istemememe rağmen benimle ilişkiye giriyordu. Bazen sabaha kadar bana tecavüz ediyordu. Karşı çıktığımda ise annem beni kemerle dövüyordu" dedi.
 

ANNE 14 YIL CEZA ALDI, SEVGİLİSİ KAÇTI


Olay, kızın durumu babaannesine anlatmasından sonra ortaya çıktı. Anne çıkarıldığı mahkeme tarafından 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Erkek arkadaşı ise kaçtı. Küçük kızın psikolojik destek aldığı açıklandı.


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