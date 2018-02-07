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İçişleri Bakanı Soylu, Ermeni vakıf temsilcileriyle görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ermeni vakıflarının yöneticileri ile görüştü.

İçişleri Bakanı Soylu, Ermeni vakıf temsilcileriyle görüştü
Bakan Soylu, Çırağan Sarayı Bosphorus Salonu'ndaki toplantıda, Ermeni vakıflarının yöneticileri ile iş adamlarının da aralarında yer aldığı 20 kişilik heyetle bir araya geldi.

İstanbul Valisi Vasip Şahin'in de katıldığı toplantı, yaklaşık 2,5 saat sürdü. Basına kapalı gerçekleşen toplantının sonunda toplu fotoğraf çekimi yapıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu'nun vefat eden oğlu Zerdeşt Miroğlu'nun cenaze törenine katılmak üzere İstanbul'dan ayrıldı.

AA


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