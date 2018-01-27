İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: ABD PYD’ye ve PKK’ya sahip çıkıyor



"SESLERİNİ KESTİLER"

Gizem Yetil

vepartilerinin’ne katıldı.Bakan Soylu konuşmasında Afrin harekatına ve ABD’nin PKK ve PYD gibi terör örgütlerine yaptığı silah yardımlarına değindi.Bakan Soylu, "Bugün dünyanın en meşru hareketini gerçekleştiriyoruz. 3,5 milyon insan bizim ülkemizde. Her birisi ifade etmek istiyorum ki seslerini kestiler. Bugün ABD orada terör örgütüne sahip çıkıyor. PYD’ye, PKK’ya sahip çıkıyor. 5 bin TIR silah gönderiyor. Yüzlerce kargo uçağı ile birlikte oraya, o bölgenin kaos içerisine girmesine ve o bölgenin ifade etmek istiyorum ki hercümerç olmasına zemin ve altlık hazırlıyor." dedi.