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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: ABD PYD’ye ve PKK’ya sahip çıkıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili, "Bugün dünyanın en meşru hareketini gerçekleştiriyoruz. 3,5 milyon insan bizim ülkemizde. Bugün ABD orada terör örgütüne sahip çıkıyor. PYD’ye, PKK’ya sahip çıkıyor." dedi.

27 Ocak 2018, Cumartesi 19:04
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: ABD PYD’ye ve PKK’ya sahip çıkıyor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci partilerinin Merkezefendi 2. Olağan Kongresi’ne katıldı.

Bakan Soylu konuşmasında Afrin harekatına ve ABD’nin PKK ve PYD gibi terör örgütlerine yaptığı silah yardımlarına değindi.


"SESLERİNİ KESTİLER"


Bakan Soylu, "Bugün dünyanın en meşru hareketini gerçekleştiriyoruz. 3,5 milyon insan bizim ülkemizde. Her birisi ifade etmek istiyorum ki seslerini kestiler. Bugün ABD orada terör örgütüne sahip çıkıyor. PYD’ye, PKK’ya sahip çıkıyor. 5 bin TIR silah gönderiyor. Yüzlerce kargo uçağı ile birlikte oraya, o bölgenin kaos içerisine girmesine ve o bölgenin ifade etmek istiyorum ki hercümerç olmasına zemin ve altlık hazırlıyor." dedi.


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