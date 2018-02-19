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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: OHAL'e kurban olsun onlar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yabancı basın mensuplarının Türkiye'de devam eden olağanüstü hal (OHAL) ile ilgili soru sormalarına tepki gösterdi ve "Bizim ilan ettiğimiz OHAL'e kurban olsun onlar" ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: OHAL'e kurban olsun onlar
İçişleri Bakanı Soylu Trabzon'da katıldığı bir toplantıda OHAL'le ilgili şunları söyledi: "Bizim OHAL ilanımıza laf ediyorlar. PYD ile ilgili görüşmelerimiz sonrasında yabancı basın mensupları bize OHAL üzerinden hesap sormaya çalışıyorlar. Bizim ilan ettiğimiz OHAL'e kurban olsun onlar. Açıkça söylemek isterim, eğer bizim verdiğimiz mücadeleyi onlar veriyor olsalardı, bizim şartlarımız onların ülkelerinde olsaydı, her sokağın başına bir tank koyarlardı. Biz bütün bu sıkıntılı mücadeleyi sadece manevi değerlerimize yaslanarak veriyoruz ve bunların en önemlilerinden birisi de şehadet anlayışımızdır. İşte onun için bu yetimhanenin ismi Eren Bülbül'dür. Bu meseleyi sadece basit bir 'isim verelim, gönül alalım' meselesi olarak görmeyin. Eren'in şehadeti bize hem karşımızdaki hainliğin boyutunu göstermektedir hem de bu milletin bütün neferleriyle bu meselede bir şuur sahibi olduğunu ispat etmektedir."


"ZEYTİN DALI MERHAMET OPERASYONUDUR"


Türkiye'nin 31 günü geride bırakan Zeytin Dalı Harekatı'nı anımsatan Soylu, "Evlatlarımız, bu kiralık katilleri bertaraf etmek için büyük bir mücadele içindeler ve büyük bir başarıyla da bu operasyonu sürdürüyorlar. Esas itibarıyla bu operasyon da bir merhamet operasyonudur. Orada esir alınmış, 2012'den beri işgal altında olan yaklaşık 500 bin insanın yaşadığı bir yeri kurtarmaya ve bize yönelik tehditleri bertaraf etmeye çalışıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.


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