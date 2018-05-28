Bakan Soylu, seçim çalışmaları kapsamında Beyoğlu’nda vatandaşlarla buluştu. Esnafı ziyaret eden, vatandaşlarla tokalaşarak öz çekim yapan Soylu, Arabacılar Meydanı’nda halka hitap etti. Türkiye’nin tarihi boyunca büyük sıkıntılar çektiğini belirten Soylu, "Büyük dertler çekti bu ülke. Kimi zaman bizi ayrıştırmaya çalıştılar, kimi zaman gecelik yüzde 7 bin 500’lük faizlerle bizi fukaralaştırmaya çalıştılar, kimi zaman terörizmle bize diz çökertmeye çalıştılar, kimi zaman bir annenin iki evladını birbirine sağcı ve solcu diye pusu kurdurarak bu ülkeyi birbirine kırdırmaya çalıştılar.

'DEĞERLERİMİZİ ALAYA ALDILAR'

Kimi zaman gazete manşetleriyle bizim değerlerimizi alaya aldılar, küçümsediler. Bizi bir nokta gibi gördüler. Kimi zaman uluslararası sermaye piyasalarından düğmeye basılarak ’Acaba Türkiye’yi nasıl yok ederiz?’ diye bir anlayış ortaya koydular. Kimi zaman hırslarını alamadılar, darbe yaptılar.

'BU MİLLETİN SEVDİKLERİNİ ELİNDEN ALDILAR'

Bu milletin sevdiklerini elinden aldılar, başbakanlarını idam ettiler. Kimi zaman milletin değerlerine, başörtüsüne, inancına, bu milletin kimliğine saldırdılar." diye konuştu. Ekonomisi güçlü ülkelerin Türkiye’ye imrenerek baktığını vurgulayan Soylu, şunları kaydetti:

Bize tezgah kuranlara, bizi gerileme döneminde bırakmak isteyenlere, bize fukaralığı layık görenlere, bize el-avuç açmayı layık görenlere, defterlerini kapatarak güzel bir başlangıç yapacağız. Utanıyorlar bizden, utanıyorlar. Dünyanın en zengin ülkeleri oldukları halde biz kendi milli gelirimize göre onlardan daha fazla dünyada mağdurlara ve mazlumlara yardım yapan ülkeyiz. Utanıyorlar bizden, onlar mazlumluk ve mağdurluk hesabı yapmıyorlar, onlar parmak ve para hesabı yapıyorlar.

'GÜÇLÜ VE KUVVETLİ BİR LİDERİMİZ VAR'

Bakan Soylu, "Güçlü ve kuvvetli bir liderimiz var. Bilgili ve tecrübeli bir liderimiz var. Sizin hemşehriniz ve evladınız olan bir lideriniz var. Dünyada Amerika’yı bilen bir liderimiz var. Sudan’ı, Senegal’i, Güney Kore’yi bilen, dünyadaki hangi teknolojinin yürüdüğünü bilen, dış politikayı bilen, uluslararası ayak oyunlarını takip eden ve memleketimizi bundan muhafaza etmeye çalışan bir liderimiz var. Soğukkanlı bir liderimiz var. Öyle Amerika’nın, Avrupa’nın kolpasına gelmeyen bir liderimiz var.

DESTEK İSTEDİ

Onların önünde bacakları titremeyen bir liderimiz var. Bunlarla birlikte telaşa kapılmayan ve milletinin hakkını masada hiçbir şekilde başkasına peşkeş çekmeyen bir liderimiz var." diyerek, 24 Haziran’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek istedi.

AA