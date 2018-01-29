İçişleri Bakanlığı: 1 haftada 28 terörist etkisiz hale getirildi

28 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



UYUŞTURUCU TACİRLERİNE DARBE

TERÖR PROPAGANDASINDA 208 KİŞİ HAKKINDA YASAL İŞLEM YAPILDI

Serap Belovacıklı

İçişleri Bakanlığı, 22-29 Ocak 2018 tarihleri arasında yurt içinde yürütülen operasyonlara ilişkin açıklama yaptı. Buna göre, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin hava ve kara unsurlarınca 819 operasyon yapıldı. Terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen bin 166 terör (PKK/KCK 450, aşırı sol 34, DEAŞ 59, FETÖ/PDY 623), 3 bin 139 uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından ve 72 düzensiz göçle mücadele kapsamında olmak üzere toplam 4 bin 377 kişi gözaltına alındı. Ayrıca Afrin operasyonuna yönelik, sosyal medyadan terör propagandası yapan 311 şahıs gözaltına alındı.Ülke genelinde yürütülen bu operasyonlarda son 1 haftada yurt içinde aralarında terör arananlar mavi liste ve Interpol kırmızı bülten ile aranan DEAŞ terör örgütü mensubu Demet Yaşar’ın da bulunduğu 1’i ölü, 21’i sağ, 6’sı teslim olmak üzere 28 terörist etkisiz hale getirildi. Yapılan kış operasyonları neticesinde 4 ilde (Şırnak-11, Bitlis-1, Iğdır-1, Kars-1) 14 sığınak/barınak/mağara kullanılamaz hale getirildi. Biri roketatar toplam 9 silah, 108 kilogram patlayıcı yapımında kullanılan madde, 6 el bombası, 13 bin 975 adet muhtelif mühimmat ele geçirildi, 4 el yapımı patlayıcı/mayın imha edildi.Uyuşturucu ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 2 bin 273 operasyonda piyasa değeri 20 milyon 224 bin 906 TL olan 642 kilogram esrar, 215 kilogram eroin, 35,5 kilogram kokain, 27 kilogram sentetik kannabinoid maddesi, 6,1 kilogram metamfetamin, 3 bin 039 adet uyuşturucu hap, 845 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Ayrıca piyasa değeri 3 milyon 517 bin 308 TL olan 476 bin 409 adet kaçak sigara, 36 bin 489 litre akaryakıt ele geçirildi. Bu operasyonlar kapsamında 3 bin 139 kişi gözaltına alındı. Sokak satıcılarına yönelik okul çevreleri, parklar ve gençlerin yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrol ve gerçekleştirilen operasyonlarda 367 şüpheli gözaltına alındı. 32 kilogram esrar, 1,5 kilogram eroin, 2 bin 390 adet uyuşturucu hap, 730 kök kenevir ile 14 tabanca/tüfek ele geçirildi.Terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kasteden, nefret söylemleri içeren 571 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapıldı, tespit edilen 208 kişi hakkında yasal işlem gerçekleştirildi. Düzensiz göçle mücadele kapsamında, 3 bin 101 düzensiz göçmen yakalandı, düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt içine girmesine ve yurt dışına çıkmasına aracılık eden 72 organizatör yakalanarak gözaltına alındı.İHA