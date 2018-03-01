İclal Aydın yeni kitabı ‘Üç Kız Kardeş’in çıkışını kutladı!

Nazlı Erdol

son kitabı ‘’in çıkış ve çok satışını edebiyatsever arkadaşı’nun verdiği bir davetle kutladı Kutlamaya Aydın’ın yanı sıra dostları, okurları ve gazeteciler katıldı.Günümüz edebiyatının başarılı kalemlerinden olan İclal Aydın, adeta bir Yeşilçam filmi anlatısı olan ‘Üç Kız Kardeş’in çıkışını Nişantaşı’nda bir sohbetle kutladı. Plastik Cerrah Dr. Serdar Bora Bayraktaroğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmada Aydın’ı okurları, gazeteciler ve dostları yalnız bırakmadı.’ın güzel sohbetleriyle taçlanan gecede iç güzelliği, kardeşlik ve iyilik konuşuldu.İclal Aydın, üçüncü romanı olan ‘’in’ın büyülü sokaklarında başlayan hikayesinde ‘iyilik’ ve ‘iyi’ kavramlarını incelikle işlediğini ifade etti. Bu kavramların kendisi için olduğu kadar toplumsal olarak da önemli olduğunu keyifli sohbeti ile anlatan Aydın, ‘iyileşmenin hikayesi’ olarak tanımladığı romanının yazarlık serüveninde ayrı bir yeri olduğunu da sözlerine ekledi.‘Üç Kız Kardeş’in bir üçlemenin ilk kitabı olarak yazılma serüvenini paylaşan Aydın 2019 yılında yeni kitabın geleceğini de belirtti.İclal Aydın bu roman özelinde eğitim desteği ihtiyacı olan çocuklar için bir destek çalışmasına da başladığının müjdesini verdi.