İcra borçlarını ödemek için aracını parçalatıp hırsızlık süsü verdi



"ÇALINDI DİYE HIRZILIK SÜSÜ VER"



ARABAYI PARÇALATIP PARASINI VERDİ

KENDİ ARKADAŞINA EVİ SOYDURDU



HEPSİ GÖZALTINA ALINDI

Gizem Yetil

Çanakkale’de 6 ay önce bankadan kredi çeken ve bu parayla İstanbul’da bir otomobil satın alan T.K. banka kredisi ve şahsi borçlarını ödemekte güçlük çekmeye başladı.Otomobiline 4 ayrı yerden icra gelen T.K., aracın önceki sahibi S.T. ile irtibata geçerek, "Kaskodan arabanın parasını nasıl alabilirim?" diye sordu. S.T., T.K’ya "Kendi arabanı bana getir. Ben parçalarım. Parasını sana veririm. Sen senin arabana benzer aynı model, aynı plaka araba bul. O arabaya çalındığı diye hırsızlık süsü ver. Bu sayede kaskodan arabanın parasını alabilirsin" yanıtını verdi.12 Ocak 2018 tarihinde kendi arabasıyla aynı model ve marka olan bir aracı İzmir’de bulan T.K., kiraladığı otomobille Çanakkale’ye döndü. Daha sonra kendisine ait olan otomobili parçalatmak üzere 13 Ocak 2018 tarihinde İstanbul’a giden T.K. aracı eski sahibi T.K.’ya bıraktı. S.T. ise otomobili parçalatıp, para ve arabanın plakalarını T.K’ya verdi. Çanakkale’ye dönen T.K’ya kendisine ait parçalanan arabanın plakalarını İzmir’den kiraladığı aynı model ve marka otomobile takıp, bir kaç gün şehir merkezinde gezdi.Aradan geçen birkaç günlük zaman diliminin ardından T.K., C.Y. isimli arkadaşını arayarak, "Sana 150 TL para vereyim. Belirlediğimiz bir gün gece saat 02.30’da Merkez’deki evime gir. Evin içinde kamera var. Kameraya sakın bakma. Yatak odasında bulunan arabanın anahtarını, 1 tane kol saatini ve 30 TL parayı al. Evi dağıt, sonra çık. Arabayı da İzmir’deki kiraladığım yere teslim et" dedi. T.K.’nın teklifini kabul eden C.Y. eve girerek hırsızlık süsü verdi ve aracın anahtarlarını da alıp, kiralık araca kendi orijinal plakasını takıp İzmir’e doğru yola çıktı. Bu sırada T.K. polis ekiplerini arayarak hırsızlık ihbarında bulundu.Kısa sürede olay yerine gelen Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, geniş çaplı araştırma başlattı. T.K. ile oğlu O.Ş.K.’nin ifadesine başvuran ekipler, baba ve oğlunun şüpheli ifadeleri üzerine O.Ş.K.’yı yeniden sorguya aldı. Bu sırada olayı itiraf eden O.Ş.K.’nın ifadesi doğrultusunda ekipler, yeniden harekete geçti. Olayın şüphelisi T.K. Çanakkale’de, kiralık aracı İzmir’e teslim etmeye götüren C.Y.’de Çanakkale- İzmir karayolu üzerinde yakalanıp gözaltına alındı. T.K.’ya fikri veren S.T. ise İstanbul’da gözaltına alınıp, Çanakkale Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.