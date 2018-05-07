İdil Fırat ile görüntülenen Mert Fırat'ı Hande Doğandemir takipten çıkardı!

Çiğdem SALTIK / POSTA
Mert Fırat
ile İdil Fırat
'ın yeni bir aşka yelken açtığı haberini ilk bizden okumuştunuz. Önceki gün Yeniköy'deki Gazebo Restaurant'ta görüntülenen ikilinin samimi halleri dikkat çekmişti.
Mert Fırat ile İdil Fırat baş başa görüntülendi (Sürpriz aşk)
TAKİBİ BIRAKTI!
Bu haberler sonrası Hande Doğandemir
bir yıldır birlikte olduğu Mert Fırat
'ı Instagram
'da takip etmeyi bıraktı.
Mert Fırat Hande Doğandemir
'i zaten takip etmiyordu.
Mert Fırat
'ın adı
bir ara Star TV'deki 'Ufak Tefek Cinayetler'de oynayan Gökçe Bahadır
ile aşk dedikodusuna karışmıştı. Bu yüzden Mert Fırat ile Hande Doğandemir kısa bir ayrılık yaşadı.
Çiğdem Saltık