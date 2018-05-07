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İdil Fırat ile görüntülenen Mert Fırat'ı Hande Doğandemir takipten çıkardı!

Sosyetik güzel İdil Fırat ile bir lokantada baş başa görüntülenen oyuncu Mert Fırat'ı, bir yıldır birlikte olduğu meslektaşı Hande Doğandemir Instagram'da takip etmeyi bıraktı

07 Mayıs 2018, Pazartesi 17:51
İdil Fırat ile görüntülenen Mert Fırat'ı Hande Doğandemir takipten çıkardı!
Çiğdem SALTIK / POSTA

Mert Fırat ile İdil Fırat'ın yeni bir aşka yelken açtığı haberini ilk bizden okumuştunuz. Önceki gün Yeniköy'deki Gazebo Restaurant'ta görüntülenen ikilinin samimi halleri dikkat çekmişti.

Mert Fırat ile İdil Fırat baş başa görüntülendi (Sürpriz aşk)Mert Fırat ile İdil Fırat baş başa görüntülendi (Sürpriz aşk)

TAKİBİ BIRAKTI!

Bu haberler sonrası Hande Doğandemir bir yıldır birlikte olduğu Mert FıratInstagram'da takip etmeyi bıraktı. 

Mert Fırat Hande Doğandemir'i zaten takip etmiyordu. 




Mert Fırat'ın adı bir ara Star TV'deki 'Ufak Tefek Cinayetler'de oynayan Gökçe Bahadır ile aşk dedikodusuna karışmıştı. Bu yüzden Mert Fırat ile Hande Doğandemir kısa bir ayrılık yaşadı.



 


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