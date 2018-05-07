İdil Fırat ile görüntülenen Mert Fırat'ı Hande Doğandemir takipten çıkardı!

Çiğdem SALTIK / POSTA

Mert Fırat ile İdil Fırat baş başa görüntülendi (Sürpriz aşk)

TAKİBİ BIRAKTI!

Çiğdem Saltık

ile'ın yeni bir aşka yelken açtığı haberini ilk bizden okumuştunuz. Önceki gün Yeniköy'deki Gazebo Restaurant'ta görüntülenen ikilinin samimi halleri dikkat çekmişti.Bu haberler sonrasıbir yıldır birlikte olduğu'ı'da takip etmeyi bıraktı.'i zaten takip etmiyordu.'ın adıbir ara Star TV'deki 'Ufak Tefek Cinayetler'de oynayanile aşk dedikodusuna karışmıştı. Bu yüzden Mert Fırat ile Hande Doğandemir kısa bir ayrılık yaşadı.