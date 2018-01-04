Cumartesi Postası Dünyadan Magazin Pazar Postası Televizyon

SON DAKİKA

İdil Fırat'ın anneannesi hayatını kaybetti

Fenerbahçe asbaşkanlarından Önder Fırat'ın kızı İdil Fırat'ın anneannesi Seyhan İdil, önceki gün hayatını kaybetti. Seyhan İdil'in cenazesi bugün Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi. Cenazeye İdil Fırat'ın bir dargın bir barışık sevgilisi oyuncu Engin Öztürk de katıldı

04 Ocak 2018, Perşembe 17:31
İdil Fırat'ın anneannesi hayatını kaybetti
İdil Fırat anneannesinin ölüm haberini Instagram hesabından ''Canımdan çok sevdiğim, hayatımın en kıymetli varlığı anneannem Seyhan İdil'i kaybettim. Işıklar içinde uyu en kıymetlim... Ömrüm boyunca kalbimin baş köşesinde yaşayacaksın.....'' notunu ekleyerek duyurdu.



Seyhan Hanım'ın cenazesi bugün Zincirlikuyu Camii’nde kılınan öğle namazından sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İdil Fırat’ın annesi Sibel Kerimoğlu ve teyzesi Oya İdil Gencoglu'nun annesi olan Seyhan İdil’in cenazesine katılan isimler arasında Sibel Kerimoğlu’nun ilk eşi Önder Fırat da vardı. Kızının annesi Sibel Kerimoğlu'nu acı gününde yalnız bırakmayan Önder Fırat tesellileri de kabul etti.



ENGİN ÖZTÜRK DE CENAZEDEYDİ

İdil Fırat'ın bir dargın bir barışık sevgilisi Engin Öztürk'ün de katıldığı cenaze namazında anneannesi için gözyaşı döken İdil Fırat taziyeleri kabul etti.


İdil Fırat ile oyuncu Engin Öztürk 1 yıl aşk yaşadıktan sonra 7 ay önce ayrılmıştı. Ayrılığa İdil Fırat'ın bu ilişkiye karşı çıkan babası Önder Fırat neden olmuştu. Ancak ikili geçen ay buluşmuştu.

''LÜTFEN HABERİ DİKKATLİ YAZIN''

Cenaze namazının kılınmasının ardından gazetecilere ''Lütfen bu acı günümde haberinizi dikkatli yazın, Engin'in benim ailemle de bir hukuku var, taziye ve teselliye geldi'' demesi çiftin ayrı oldukları fakat buna rağmen Engin Öztük'ün İdil Fırat'a taziyelerini bildirmek için cenazeye geldiği yorumlarına neden oldu.



Cenazeye katılan isimler arasında Arzu Sabancı, Ceylan Çapa, Feryal Gülman, Erkut Soyak, Dilek Hanif, gibi isimler vardı.



(Sözcü)

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Neşeli Günler'in Ahmet'i bakın nasıl değişti

Neşeli Günler'in Ahmet'i bakın nasıl değişti
Kanatsız Kuşlar dizisinin yeni bölümü ne zaman? Kanatsız Kuşlar'ın Zeynep'i kimdir?

Kanatsız Kuşlar dizisinin yeni bölümü ne zaman? Kanatsız Kuşlar'ın Zeynep'i kimdir?
Selin Ciğerci sevgilisi Gökhan Çıra'dan ayrıldı

Selin Ciğerci sevgilisi Gökhan Çıra'dan ayrıldı
Son dakika... Hadise'den RTÜK'e çok sert erotik tepkisi

Son dakika... Hadise'den RTÜK'e çok sert erotik tepkisi
Birbirleriyle küs olan ünlü isimler

Birbirleriyle küs olan ünlü isimler
Alp Navruz ve Başak Parlak'In ilişkisi tanıma aşamasında bitti

Alp Navruz ve Başak Parlak'In ilişkisi tanıma aşamasında bitti
Burcu Esmersoy ve Berk Suyabatmaz Yeni Zelanda'da

Burcu Esmersoy ve Berk Suyabatmaz Yeni Zelanda'da

Son dakika! Işın Karaca'nın eski eşi Sedat Doğan ikinci kez tutuklandı

Son dakika! Işın Karaca'nın eski eşi Sedat Doğan ikinci kez tutuklandı
Uzay Heparı kimdir? (Sezen Aksu ve Yıldız Tilbe neden onlarca yıl küs kaldı?)

Uzay Heparı kimdir? (Sezen Aksu ve Yıldız Tilbe neden onlarca yıl küs kaldı?)
Yıldız Tilbe'den Sezen Aksu müjdesi (Barışma sonrası ilk şarkı yolda)

Yıldız Tilbe'den Sezen Aksu müjdesi (Barışma sonrası ilk şarkı yolda)
Mustafa Sandal ve Emina Sandal sorunları aştı: İlk hamle Mustafa Sandal'dan geldi

Mustafa Sandal ve Emina Sandal sorunları aştı: İlk hamle Mustafa Sandal'dan geldi