İdil Fırat'ın anneannesi hayatını kaybetti

ENGİN ÖZTÜRK DE CENAZEDEYDİ

İdil Fırat ile oyuncu Engin Öztürk 1 yıl aşk yaşadıktan sonra 7 ay önce ayrılmıştı. Ayrılığa İdil Fırat'ın bu ilişkiye karşı çıkan babası Önder Fırat neden olmuştu. Ancak ikili geçen ay buluşmuştu.

''LÜTFEN HABERİ DİKKATLİ YAZIN''

Çiğdem Saltık

anneannesinin ölüm haberinihesabından ''Canımdan çok sevdiğim, hayatımın en kıymetli varlığı anneannem Seyhan İdil'i kaybettim. Işıklar içinde uyu en kıymetlim... Ömrüm boyunca kalbimin baş köşesinde yaşayacaksın.....'' notunu ekleyerek duyurdu.Seyhan Hanım'ın cenazesi bugün Zincirlikuyu Camii’nde kılınan öğle namazından sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.İdil Fırat’ın annesi Sibel Kerimoğlu ve teyzesi Oya İdil Gencoglu'nun annesi olan Seyhan İdil’in cenazesine katılan isimler arasında Sibel Kerimoğlu’nun ilk eşi Önder Fırat da vardı. Kızının annesi Sibel Kerimoğlu'nu acı gününde yalnız bırakmayan Önder Fırat tesellileri de kabul etti.İdil Fırat'ın bir dargın bir barışık sevgilisiün de katıldığı cenaze namazında anneannesi için gözyaşı dökentaziyeleri kabul etti.Cenaze namazının kılınmasının ardından gazetecilere ''Lütfen bu acı günümde haberinizi dikkatli yazın, Engin'in benim ailemle de bir hukuku var, taziye ve teselliye geldi'' demesi çiftin ayrı oldukları fakat buna rağmen Engin Öztük'ün İdil Fırat'a taziyelerini bildirmek için cenazeye geldiği yorumlarına neden oldu.Cenazeye katılan isimler arasında Arzu Sabancı, Ceylan Çapa, Feryal Gülman, Erkut Soyak, Dilek Hanif, gibi isimler vardı.(Sözcü)