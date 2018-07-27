Mert Fırat ile yaşadığı birliktelikle magazin gündemine bomba gibi düşen İdil Fırat, sosyal medya hesabından söz töreninde çekilen bir fotoğrafını paylaştı.

İDİL FIRAT'IN TAKİPÇİSİNDEN 'HAMİLE' İDDİASI

Bir takipçisi ise bu paylaşıma "Hamile değilse yüzüme tükürün" şeklinde bir yorum yazdı.

İdil Fırat'tan ise cevap gecikmedi: Valla tükürmek ayıp olur ama başka bir şey isterseniz yapalım:) Sevgiler