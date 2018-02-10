İdlib'de bombalı saldırı: 7 ölü

İdlib'de merkezindeki bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 7 sivil hayatını kaybetti.

İdlib'de bombalı saldırı: 7 ölü
Suriye'nin kuzeyindeki İdlib il merkezinde düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 7 sivilin öldüğü, 30 sivilin yaralandığı bildirildi.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, öğle saatlerinde kent merkezindeki "Saat Kavşağı" bölgesine yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu en az 7 sivilin hayatını kaybettiği ve 30 sivilin yaralandığını ifade etti.

Olayı henüz üstlenen üstlenmedi.

Türkiye sınırında bulunan İdlib, Kazakistan'ın başkenti Astana'da 4-5 Mayıs 2017'deki toplantıda, Türkiye, Rusya ve İran tarafından "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilmişti.   

AA


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