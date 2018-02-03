İdlib'de hava saldırıları devam ediyor

Serap Belovacıklı

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İdlib'te sivil yerleşim yerlerine düzenlenen hava saldırılarda 7 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda sivil de yaralandı." dedi.Son aylarda saldırıların yoğunlaştığını dile getiren Yusuf, "İdlib’in Serakib ilçesine bugün düzenlenen hava saldırısında 4, Tel Merdih köyünde 3 sivil olmak üzere toplam 7 kişi yaşamını yitirdi ." ifadelerini kullandı.İdlib gerginliği azaltma bölgesi, son iki aydır yoğun hava saldırılarına maruz kalıyor.Yalnızca ocak ayındaki saldırılarda 211 sivil hayatını kaybetti, bin 447'si yaralandı.Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırında yer alan İdlib, 4-5 Mayıs 2017 tarihli Astana toplantısında "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilmişti. Askeri muhalif ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrolündeki bölge, halen Esed rejimi ve zaman zaman Rusya’nın saldırılarına maruz kalıyor.