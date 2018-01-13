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İdlib’de hava saldırılarında en az 110 sivil öldü

Suriye’nin İdlib ilindeki bazı köylere dün ve bugün düzenlenen hava saldırılarında 14 kişi hayatını kaybetti

İdlib’de hava saldırılarında en az 110 sivil öldü
İdlib’deki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf,  AA  muhabirine yaptığı açıklamada, "Dün gece saatlerinde Rus uçaklarının Han Es Sübül’e düzenlediği hava saldırısında 9 kişi hayatını kaybetti, en az 10 kişi  yaralandı." dedi.          
 

KURTARMA ÇALIŞMALARI SONA ERDİ


Sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırıların bugün de sürdüğünü kaydeden Hac Yusuf, "Bugün öğle saatlerinde Rus savaş uçaklarının İdlib’de yer alan Kefer Battih ve Serce köylerine düzenlediği hava saldırılarında ise 2’si  kadın, biri çocuk olmak üzere en az 5 kişi hayatını kaybetti." diye konuştu. Hac Yusuf, Sivil Savunma ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarının sona erdiğini ifade etti.


 

SAĞLIK MERKEZİ HİZMET DIŞI KALDI


Yaralıların bölgedeki sağlık merkezlerine kaldırıldığını söyleyen Hac Yusuf, Eriha’daki sivil savunma merkezinin de hava saldırılarına zarar görerek hizmet dışı kaldığını bildirdi.        


ÇATIŞMASIZLIK BÖLGESİ KAPSAMINA ALINMIŞTI  


Türkiye, Rusya ve İran’ın, Kazakistan’ın başkenti Astana’da vardığı anlaşma doğrultusunda, Suriye’nin kuzey batısındaki İdlib ili ve çevresindeki bazı bölgeler, gerginliği azaltmak amacıyla çatışmasızlık bölgesi kapsamına alınmıştı.        


EN AZ 110 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ


Suriye’nin kuzeyindeki İdlib gerginliği azaltma bölgesinde rejim ve destekçisi Rusya’nın saldırıları son bir aydır sürüyor.          

İdlib’deki AA muhabirlerinin sivil savunma kaynaklarından edindiği bilgiye göre,  İdlib gerginliği azlatma bölgesine son bir ay içerisinde düzenlenen saldırılarda en az 110 sivil hayatını kaybetti.     

 
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