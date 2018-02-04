İdlib'de, Rus uçağına düzenlenen saldırıyı Fetih el Şam üstlendi

Fetih El Şam'ın (eski adıyla El Nusra Cephesi) içerisinde yer alan Heyet Tahrir el Şam (Şam'ı Özgürleştirme Heyeti), dün Suriye'nin İdlib kentinde düşürülen Rus Su-25 uçağına yönelik saldırıyı üstlendi

04 Şubat 2018, Pazar 15:23
İdlib'de, Rus uçağına düzenlenen saldırıyı Fetih el Şam üstlendi
Cihatçıların dijital aktivitelerini izleyen SITE Intelligence Group'a dayandırılan haberlere göre Fetih el Şam, Rus Su-25'e yönelik saldırıyı üstlendiğini açıkladı.

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Rusya Savunma Bakanlığı, dün İdlib'de Fetih el Şam militanlarının ısı güdümlü taşınabilir hava savunma sistemleriyle Rus savaş uçağı Su-25'i vurduğunu, paraşütle atlayan pilotun teröristlerle girdiği çatışmada hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Fetih el Şam etkin olduğu bölgeye operasyon düzenleyen Rus birlikler, en az 30 Fetih el Şam militanını öldürmüştü.


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