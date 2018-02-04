İdlib'de, Rus uçağına düzenlenen saldırıyı Fetih el Şam üstlendi

Cihatçıların dijital aktivitelerini izleyen SITE Intelligence Group
'a dayandırılan haberlere göre Fetih el Şam
, Rus Su-25'e yönelik saldırıyı üstlendiğini açıkladı.
Son dakika... Suriye'de Rus uçağı düşürüldü
Rusya Savunma Bakanlığı
, dün İdlib
'de Fetih el Şam
militanlarının ısı güdümlü taşınabilir hava savunma sistemleriyle Rus savaş uçağı Su-25'i vurduğunu, paraşütle atlayan pilotun teröristlerle girdiği çatışmada hayatını kaybettiğini duyurmuştu.
Fetih el Şam
etkin olduğu bölgeye operasyon düzenleyen Rus birlikler, en az 30 Fetih el Şam militanını öldürmüştü.
Nazlı Erdol