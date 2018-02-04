İdlib'de, Rus uçağına düzenlenen saldırıyı Fetih el Şam üstlendi

Son dakika... Suriye'de Rus uçağı düşürüldü

Nazlı Erdol

Cihatçıların dijital aktivitelerini izleyen'a dayandırılan haberlere göre, Rus Su-25'e yönelik saldırıyı üstlendiğini açıkladı., dün'demilitanlarının ısı güdümlü taşınabilir hava savunma sistemleriyle Rus savaş uçağı Su-25'i vurduğunu, paraşütle atlayan pilotun teröristlerle girdiği çatışmada hayatını kaybettiğini duyurmuştu.etkin olduğu bölgeye operasyon düzenleyen Rus birlikler, en az 30 Fetih el Şam militanını öldürmüştü.