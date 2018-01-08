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İdlib'deki patlamada ölenlerin sayısı 32'ye yükseldi

Suriye'de İdlib gerginliği azaltma bölgesinde dün yaşanan patlamalarda ölenlerin sayısı 32'ye yükselirken, yaralananların sayısı 100'ü aştı.

İdlib'deki patlamada ölenlerin sayısı 32'ye yükseldi
Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ilinin merkezinde gerçekleşen 4 ayrı patlama sonucu ölenlerin sayısı 32'ye çıkarken, yaralananların sayısı 100'ü geçti.

İdlib'deki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün İdlib merkezinde park halindeki otomobillerin ve sivil yerleşimin bulunduğu bölgede meydana gelen 4 patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 32'ye yükseldiğini belirterek, 100'den fazla kişinin de yaralandığını söyledi.

Patlamalar nedeniyle çevredeki 15 binada büyük hasar oluştuğunu aktaran Yusuf, 50'den fazla aracın da zarar gördüğünü ifade etmişti.

Yetkililer, patlamaların bomba yüklü araçlarla gerçekleştirilmiş olabileceğini kaydediyor.

Hatay ilinin karşısına denk düşen İdlib ili ve çevresi, 4-5 Mayıs'taki Astana anlaşmasında gerginliği azaltma bölgesi ilan edilmişti. Rejim ve zaman zaman Rusya'nın ateşkes ihlalleri sürüyor.


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