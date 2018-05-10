İdlib'e hava saldırısı: 8 ölü

Suriye'nin İdlib ilindeki hava saldırısında çoğu çocuk ve kadın 8 kişi hayatını kaybetti

10 Mayıs 2018, Perşembe 01:47
İdlib'e hava saldırısı: 8 ölü
Suriye'nin İdlib "gerginliği azaltma bölgesi" sınırları içindeki Maar Zita köyünde sivillerin sığındığı bir mağaraya savaş uçaklarının düzenlediği hava saldırısında 8 sivil yaşamını yitirdi.

8 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ


İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, akşam saatlerinden bu yana İdlib kırsalının yoğun hava saldırılarına maruz kaldığını söyledi.

Hac Yusuf "İdlib'in güneyindeki Maar Zita köyündeki sivillerin saldırılarından korunmak için sığındıkları mağaraya hava saldırısı düzenlendi. Hava saldırısında aynı aileden beşi çocuk, ikisi kadın toplam 8 sivil hayatını kaybetti." dedi.

Bölgede arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. 

SALDIRILAR DEVAM EDİYOR


Muhaliflerin kurduğu uçak gözlemevinin sosyal medya hesabındaki paylaşımında "Lazkiye iline bağlı Hımeymim hava üssünden kalkan Rus savaş uçağı İdlib ilinin Maar Zita köyünde saldırı düzenledi." bilgisi yer aldı.

İdlib Beyaz Baretliler Müdürlüğü'nün yılbaşından bu yana Esad rejimi ve destekçilerinin hava ve kara saldırılarından hayatını kaybeden ve yaralananlara ilişkin paylaştığı rakamlara göre, saldırılarda çoğunluğu çocuk ve kadın toplam 674 sivil hayatını kaybetti, 4 bin 204 sivil yaralandı.

Suriye'nin kuzeyinde ve Türkiye sınırındaki İdlib, 4-5 Mayıs 2017 tarihli Astana toplantısında "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilmişti. Askeri muhalif ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrolündeki bölge, halen Esad rejimi ve zaman zaman Rusya’nın saldırılarına maruz kalıyor.

AA
 


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