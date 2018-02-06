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İdlib şehidi DSİ çalışanı Pakyürek son yolculuğuna uğurlandı

Suriye'nin İdlib kentinde Türk askeri konvoyuna teröristlerin bombalı araçla düzenlediği saldırıda ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Devlet Su İşleri (DSİ) çalışanı evli ve 4 çocuk babası Mahmut Pakyürek (57), gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı

06 Şubat 2018, Salı 15:44
İdlib şehidi DSİ çalışanı Pakyürek son yolculuğuna uğurlandı
İdlib Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü faaliyeti kapsamında, Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Oğulpınar Hudut Karakolu'ndan yola çıkan çok sayıda askeri araç ile bölgede yol açma ve üs oluşturma çalışmalarına katkı veren iş makinelerinin oluşturduğu konvoya, geçen 30 Ocak'ta, Al Atarib kasabası yakınlarında  PKK/YPG'li teröristlerce bombalı araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda, konvoyda yer alan DSİ'ye ait dozerin operatörü Yasin Tanboğa şehit olurken, kurumda görevli kamyon sürücüsü Mahmut Pakyürek ile Uzman Çavuş Ömer Güneş yaralandı. Durumu ağır olan Mahmut Pakyürek, tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün akşam saatlerinde tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Cenazesi memleketi Adana'ya getirilen Mahmut Pakyürek için İmamoğlu ilçesine bağlı Koyunevi Mahallesi'nde tören düzenlendi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Törene, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, şehidin eşi Fadime, çocukları Cabbar, Akın, Batuhan ve İsmail Pakyürek ile çok sayıda vatandaş katıldı. Bakan Veysel Eroğlu, şehidin eşi ve çocuklarına başsağlığı diledi. Kılınan cenaze namazının ardından Şehit Mahmut Pakyürek'in cenazesi, gözyaşları içinde Koyunevi Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

DHA


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