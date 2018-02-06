İdlib şehidi DSİ çalışanı Pakyürek son yolculuğuna uğurlandı

Büşra Kamış

İdlib Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü faaliyeti kapsamında,Oğulpınar Hudut Karakolu'ndan yola çıkan çok sayıda askeri araç ile bölgede yol açma ve üs oluşturma çalışmalarına katkı veren iş makinelerinin oluşturduğu konvoya, geçen 30 Ocak'ta, Al Atarib kasabası yakınlarında PKK/YPG'li teröristlerce bombalı araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda, konvoyda yer alan DSİ'ye ait dozerin operatörü Yasin Tanboğa şehit olurken, kurumda görevli kamyon sürücüsüileyaralandı. Durumu ağır olan Mahmut Pakyürek, tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün akşam saatlerinde tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.Cenazesi memleketi Adana'ya getirilen Mahmut Pakyürek için İmamoğlu ilçesine bağlı Koyunevi Mahallesi'nde tören düzenlendi.Törene, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, şehidin eşi Fadime, çocukları Cabbar, Akın, Batuhan ve İsmail Pakyürek ile çok sayıda vatandaş katıldı. Bakan Veysel Eroğlu, şehidin eşi ve çocuklarına başsağlığı diledi. Kılınan cenaze namazının ardından Şehit Mahmut Pakyürek'in cenazesi, gözyaşları içinde Koyunevi Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.