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İdlib'te ağır yaralanan DSİ çalışanı Mahmut Pakyürek şehit oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye’nin İdlib bölgesine gönderilen askeri konvoya, teröristlerin bombalı araçla gerçekleştirdiği saldırıda ağır yaralanan DSİ çalışanı Mahmut Pakyürek, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu

05 Şubat 2018, Pazartesi 21:22
İdlib'te ağır yaralanan DSİ çalışanı Mahmut Pakyürek şehit oldu
30 Ocak'ta Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'e bağlı Al Atarib Kasabası yakınlarında meydana geldi. İdlib Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü faaliyeti kapsamında Hatay'ın Reyhanlı İlçesi Oğulpınar Hudut Karakolu'ndan yola çıkan çok sayıda askeri araç ile bölgede yol açma ve üs oluşturma çalışmalarına katkı veren iş makinelerinin oluşturduğu konvoya, Al Atarib Kasabası yakınlarında  PYD-YPG/PKK'la teröristlerce bombalı araçla saldırı düzenlendi.

AĞIR YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILMIŞTI


Saldırıda konvoyda yer alan Devlet Su İşleri'ne ait dozer operatörü Yasin Tanboğa şehit olurken, DSİ'de görevli kamyon şoförü Adana nüfusuna kayıtlı Mahmut Pakyürek ağır, Uzman Çavuş Ömer Güneş ise hafif yaralandı. Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mahmut Pakyürek, tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

BAKAN ACI HABERİ DUYURDU


Orman ve Su İşleri Bakanı Veysal Eroğlu da Pakyürek'in şehit olduğu haberini sosyal meyda hesabından "İdlib'in kuzeyinde hareket halindeki konvoya, teröristlerce gerçekleştirilen saldırıda ağır yaralanan DSİ personelimiz treyler operatörü Mahmut Pakyürek tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bugün şehadete kavuştu. Şehidimizin ruhu şad, mekanı cennet olsun" notuyla paylaştı. İmamoğlu İlçesi nüfusuna kayıtlı şehit Mahmut Pakyürek'in, Adana'da toprağa verileceği belirtildi. 

DHA YURT


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