İdlib'de hastaneye bombalı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Suriye'nin kuzey batısında bulunan İdlib'de, bomba yüklü bir aracın patlatılması sonucu ilk belirlemelere göre 12 kişi hayatını kaybetti, en az 25 kişi de yaralandı
İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Merkezi Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, il merkezinde adliye binası yakınındaki ilçe hastanesi önünde bomba yüklü bir aracın patlatıldığını söyledi.
CİVARDAKİ BİNALAR VE ARAÇLAR DA ZARAR GÖRDÜ
Yusuf, ilk belirlemelere göre saldırıda 12 kişinin yaşamını yitirdiğini, en az 25 kişinin de yaralandığını kaydetti.
Olayın ardından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Patlama nedeniyle civardaki binalar ve çok sayıda araç da zarar gördü.