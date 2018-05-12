İdlib'de hastaneye bombalı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İdlib'de hastaneye bombalı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var Suriye'nin kuzey batısında bulunan İdlib'de, bomba yüklü bir aracın patlatılması sonucu ilk belirlemelere göre 12 kişi hayatını kaybetti, en az 25 kişi de yaralandı