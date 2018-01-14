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İDO’dan sefer iptali

İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş’nin (İDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak
 

İDO’dan sefer iptali
İDO’dan yapılan açıklamaya göre, il genelinde etkili olan hava muhalefeti nedeniyle İDO’nun 18.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy ile 18.45 Bostancı-Yenikapı- Bandırma deniz otobüsü seferleri gerçekleştirilemeyecek.

DENİZ OTOBÜSÜ SEFERLERİ YAPILAMADI


Öte yandan olumsuz hava koşulları nedeniyle 16.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 16.30 Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa, 16.45 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy, 17.00 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy, 17.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 18.00 Bandırma-Yenikapı-Bostancı deniz otobüsü seferleri de yapılamamıştı.
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