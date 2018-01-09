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İdo sevgilisi Yasemin Şefkatli'ye aşkını ilan etti

İdo, ailesiyle de tanıştırdığı, gönlünü çalan güzel model Yasemin Şefkatli aşkını bu sözlerle ilan etti
 

09 Ocak 2018, Salı 21:16
İdo sevgilisi Yasemin Şefkatli'ye aşkını ilan etti
İbrahim Tatlıses’in oğlu İdo, sevgilisi Yasemin Şefkatli’ye 'Sen aşıksın arkadaş'  şarkısına gönderme yaparak, " Yıllar önce sevgili babam sanki o şarkıyı bana söylemiş" dedi.

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, Ağustos ayından beri süredir model Yasemin Şefkatli ile aşk yaşıyor. İdo Tatlıses sevgilisini ailesi ile de tanıştırdı.

İdo Tatlıses sevgilisi Yasemin Şefkatli ile olan fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak adeta aşkını ilan etti. 


 

İŞTE İDO'NUN AŞKINI ANLATTIĞI SATIRLARI:


İçin içine sığmıyor. Şehrin en aydınlık, en ferah meydanlarına vuruyorsun kendini, yüreğindeki sıkışıklığa çare olmuyor. Koca koca meydanlar dar geliyor. Bu ne acayip ruh hali diyorsun. Tanımlayamadığın karmakarışık mutluluklar içindesin. Bir o kadar da korkak. Bir yanınla bu tarifsiz mutluluğun tadını çıkarmak istiyorsun, diğer yanın ‘’ya bu mutluluk elimden uçup giderse’’ diye endişeli ruh hallerine sevk ediyor seni. Onun yüzünden başka hiçbir yüzü görmek istemiyorsun, onun sesinden başka hiçbir sesi duymak istemiyorsun. Anlamsız kalabalıkların içinde haykıra haykıra bağırıp içini dökmek istiyorsun. Bütün hayat tek bir anın içine hapsoluyor. Bütün zaman tek bir noktadan ibaret gözüküyor. Hayatın tek anlamı, onun olduğu yerlerde, onun olduğu zamanlarda bulunabilmekten ibaret oluyor. Şaşkınsın, mutlusun, huzurlusun, huzursuzsun, endişelisin. Hepsi bir arada. Aynı anda bütün duyguları yaşayabiliyorsun. Yıllar önce sevgili Babam sanki o şarkıyı bana söylemiş. ‘’Sen aşıksın arkadaş’’. Aşkın tarifinin bu kadar zor olacağını hiç tahmin etmezdim. Söylemesi kolay ama yaşaması çok başka. Evet bütün bunların sebebi Yasemin. Hayat Yasemin, dünya Yasemin, mana Yasemin. Böylesi güzel duyguları bana yaşattığın için çok teşekkür ederim Yasemin. Seninle her şey çok güzel.
 

YASEMİN ŞEFKATLİ KİMDİR?


Manken, model Yasemin Şefkatli en son magazin dünyasında ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses’in oğlu İdo Tatlıses ile ismi anılmıştır. 1992 yılında dünyaya gelen Yasemin Şefkatli İstanbul doğumludur. Yaşantısını İstanbul Beşiktaş’ta sürdürmektedir. 2017 yılının Ağustos ayından bu yana İdo Tatlıses ile birliktelikleri sürmektedir. İstek Özel Semiha Şakir Lisesi mezunudur.

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