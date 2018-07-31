İdo Tatlıses, anne ve babasının yeniden evlenmesine karşı çıktı

İdo Tatlıses geçen gün Bodrum'da bir mekanda sahne aldı. Sahne sonunda basın mensuplarıyla kısa bir röportaj gerçekleştiren İdo, geçen hafta Derya Tuna'nın doğum günü sebebi ile bir araya gelen anne-babası ile ilgili kendisine yöneltilen sorulara "Doğum günü de kutlayacaklar, yemek de yiyecekler. Birisi benim annem, birisi benim babam. Bu benim çok hoşuma gidiyor." sözlerini sarf etti.

"ORTALIĞI YIKARIM"

Ardından ''Tekrar evlenmelerini ister miydin? Sorusuna ise "Her şeyin bir yaşı ve zamanı olduğuna inanıyorum." diye karşılık veren İdo muhabirlerin bir anda evlenmeye karar verilerse ne dersin "Yıkarım ortalığı" yanıtını verdi.

"YASEMİN'LE BENİ ANNEM AYIRMADI"

Sevgilisiyle de kendisini annesinin ayırdığı iddialarına yanıt veren İdo "Bunu çok komik buluyorum. Annem hayatta böyle bir şey yapmaz, biz kendimiz konuşarak ve anlaşarak ayrıldık. Bu konuda da daha fazla yorum yapmaya gerek yok." sözleri ile açıklık getirdi.

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