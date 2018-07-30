İdo Tatlıses, bedelli askerlik yapacak mı?

Halhalı ile dikkat çeken İdo Tatlıses, 'Benim halhal taktığımı gören erkekler benden sonra halhal takmaya başladı' dedi.

Yasemin Şefkatli ile ayrılık kararı alan İdo, ilişkinin bitme sebebini de şu sözlerle özetledi:

'AYRDILDIĞIM SEVGİLİMİ TAKİP ETMEM'

"Ne ihanet,ne kıskançlık, ne de annem Derya Tuna...Kısmet değilmiş konuşarak ayrılmaya karar verdik. Ayrıldığım sevgilimi de sosyal medyadan takip etmem."

'ETRAFIMDAKİLER DÜŞÜNÜYOR AMA BEN DÜŞÜNMÜYORUM'

İdo, bedelli askerlikle ilgili sorulara ise "Etrafımda bir çok arkadaşım bu haktan yararlanacak ama ben düşünmüyorum, gitmeyeceğim" yanıtını verdi.

Bu haberi de okudular İşte bedelli askerliği bekleyen ünlüler

Bu haberi de okudular İdo Tatlıses eridi



