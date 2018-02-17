İdo Tatlıses'e sevgili sürprizi



'OLACAKSA BİR KERE, ADAM AKILLI OLSUN'

İdo Tatlıses kıyafetiyle şaşırttı

İdo Tatlıses oyunculuğa mı adım atıyor?

İdo Tatlıses modası!

Elif Bayram

26’ncı yaşını sevgilisi Yasemin Şefkatli’nin organize ettiği sürpriz partiyle kutladı.Partiye katılamayangönderdiği görüntülü doğum günü mesajı, barkovizyona yansıtıldı. Duygulanan İdo, babasının görüntülerini tekrar tekrar izledi.Geceye,dostları katıldı. “Evlilik düşünüyor musunuz?” sorusuna İdo, “Tabii ki, her şey kısmet. Yaşansın, bitsin istemiyoruz. Olacaksa bir kere, adam akıllı olsun” yanıtını verdi.