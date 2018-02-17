İdo Tatlıses'e sevgili sürprizi

İdo Tatlıses,
26’ncı yaşını sevgilisi Yasemin Şefkatli’nin organize ettiği sürpriz partiyle kutladı.
Partiye katılamayan İbrahim Tatlıses’in
gönderdiği görüntülü doğum günü mesajı, barkovizyona yansıtıldı. Duygulanan İdo, babasının görüntülerini tekrar tekrar izledi.
'OLACAKSA BİR KERE, ADAM AKILLI OLSUN'
Geceye, Demet Akalın-Okan Kurt, Derya Uluğ ve İdo Tatlıses’in
dostları katıldı. “Evlilik düşünüyor musunuz?” sorusuna İdo, “Tabii ki, her şey kısmet. Yaşansın, bitsin istemiyoruz. Olacaksa bir kere, adam akıllı olsun” yanıtını verdi.
İdo Tatlıses kıyafetiyle şaşırttı
İdo Tatlıses oyunculuğa mı adım atıyor?
İdo Tatlıses modası!
Elif Bayram