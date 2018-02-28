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İdo Tatlıses'in ilginç dansı

İbrahim Tatlıses’in oğlu İdo'nun bir konserde çekilmiş görüntüleri sosyal medyada büyük bir hızla yayıldı

28 Şubat 2018, Çarşamba 08:33
İdo Tatlıses'in ilginç dansı
İdo Tatlıses'in konserde sergilediği dans performansı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Ayrıca hem dans edip hem şarkı söylemeye çalışan İdo'nun detone olması da dikkat çekti.


İşte İdo'nun o dansı...



'İLİŞKİLERİMİ ÜÇ KİŞİ YAŞIYORDUK'


Öte yandan İdo Tatlıses geçen günlerde verdiği bir röportajda şu açıklamalarıyla gündeme gelmişti:

"İlişkilerimi üç kişi yaşıyorduk; korumam, ben ve kız arkadaşım (gülüyor). Kızla baştan konuşuyordum, “Korumamla anlaşacaksan, benimle de anlaşabilirsin” diye. 18 yaşıma kadar bu böyle sürdü. Ehliyetimi aldım ve babamdan tek istediğim, korumalarımdan ayrılmak oldu. Sağ olsun, isteğimi yerine getirdi. Ardından o kaza başımıza geldi. Devlet yeniden koruma vermek istedi ama kabul etmedim. 18 yaşından sonra “Her şey Allah’tan” deyip yola çıktım."


İdo Tatlıses: İlişkiyi üçümüz yaşıyorduk, korumam, ben ve sevgilimİdo Tatlıses: İlişkiyi üçümüz yaşıyorduk, korumam, ben ve sevgilim
İdo Tatlıses'e sevgili sürpriziİdo Tatlıses'e sevgili sürprizi


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