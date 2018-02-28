İdo Tatlıses'in ilginç dansı



İşte İdo'nun o dansı...



'İLİŞKİLERİMİ ÜÇ KİŞİ YAŞIYORDUK'

İdo Tatlıses: İlişkiyi üçümüz yaşıyorduk, korumam, ben ve sevgilim

İdo Tatlıses'e sevgili sürprizi

Elif Bayram

konserde sergilediği dans performansı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Ayrıca hem dans edip hem şarkı söylemeye çalışan İdo'nun detone olması da dikkat çekti.Öte yandangeçen günlerde verdiği bir röportajda şu açıklamalarıyla gündeme gelmişti:"İlişkilerimi üç kişi yaşıyorduk; korumam, ben ve kız arkadaşım (gülüyor). Kızla baştan konuşuyordum, “Korumamla anlaşacaksan, benimle de anlaşabilirsin” diye. 18 yaşıma kadar bu böyle sürdü. Ehliyetimi aldım ve babamdan tek istediğim, korumalarımdan ayrılmak oldu. Sağ olsun, isteğimi yerine getirdi. Ardından o kaza başımıza geldi. Devlet yeniden koruma vermek istedi ama kabul etmedim. 18 yaşından sonra “Her şey Allah’tan” deyip yola çıktım."