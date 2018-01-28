İdo Tatlıses kıyafetiyle şaşırttı

JESTİYLE GÜNDEME OTURMUŞTU

İdo Tatlıses'ten sevgilisi Yasemin Şefkatli'ye büyük jest

İdo Tatlıses'ten sevgilisi Yasemin Şefkatlioğlu'na mesaj: Hiçbir dil bu duyguları anlatmaya yetmez

Mine Bozkurt

İbrahim Tatlıses’in oğlu İdo, Mersin Sess Bar’da sahneye eşofmanla çıktı, izleyenleri şaşırttı.Uzun süredir aşk yaşadığı Yasemin Şefkatli’nin doğum gününü ilk olarak sosyal medya hesabından duygusal bir mesajla kutlayan İdo, sevgilisine bir de sürpriz parti düzenlemişti.Tatlıses, doğum günü hediyesi olarak da sevgilisine yüzük almıştı.