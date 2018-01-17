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İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ile Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava ve deniz koşulları nediyle bazı seferlerini iptal etti.

İDO'nun resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre, hava koşulları nedeniyle 07.00 Bostancı-Kadıköy-Yenikapı-Bakırköy, 08.05 Bakırköy-Kadıköy-Bostancı, 07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı ve 07.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa deniz otobüsü seferleri yapılamadı.

İDO ayrıca 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlutk-Yenikapı-Kadıköy deniz otobüsü seferinin de iptal edildiğini duyurdu.


BUDO'DAN SEFER İPTALLERİ


Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 08.30 ve 10.45 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri programdan kaldırıldı. 

Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece) 08.30, İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) 09.30, Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) 09.00, Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 09.30 seferlerinin de iptal edildiği duyuruldu.

Aynı gerekçeyle saat 07.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 07.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece) seferleri de yapılamadı. 


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