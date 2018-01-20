15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını etkiledi. İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal etti...

İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri
İstanbul Deniz Otobüsleri'nde (İDO) güne sefer iptali ile başlandı. İDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 09:30'daki Bandırma-Yenikapı-Bostancı Deniz Otobüsü seferi iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO’nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre,

08.00 ve 09.00 saatlerindeki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30 ve 10.45 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri programdan kaldırıldı.

Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece) 08.30, Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) 09.00, Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 09.30 ve İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) 10.30 ve seferlerinin de yine olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

YSK kararları Resmi Gazete'de

YSK kararları Resmi Gazete'de
Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme

Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme
Eskişehir'de kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Eskişehir'de kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Boğma harekatı

Boğma harekatı
El Bab'a bombalı saldırı: 1 ölü, 5 yaralı

El Bab'a bombalı saldırı: 1 ölü, 5 yaralı
İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın paylaşımına savcılıktan açıklama

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın paylaşımına savcılıktan açıklama
Kudüs’te gözaltına alınan Türk iş adamları hakkında açıklama

Kudüs’te gözaltına alınan Türk iş adamları hakkında açıklama
Düşük yapan kadın, Sikorsky ile hastaneye yetiştirildi

Düşük yapan kadın, Sikorsky ile hastaneye yetiştirildi
Mehmetçik sınıra böyle uğurlandı

Mehmetçik sınıra böyle uğurlandı
Suriye sınırına askeri sevkiyat devam ediyor

Suriye sınırına askeri sevkiyat devam ediyor
Malatya'da 300'e yakın mahalle yolu ulaşıma kapandı

Malatya'da 300'e yakın mahalle yolu ulaşıma kapandı