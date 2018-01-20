İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

İdil Janet Demiray

İstanbul Deniz Otobüsleri'nde () güne sefer iptali ile başlandı. İDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 09:30'dakiseferi iptal edildi.'nin () seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.BUDO’nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre,08.00 ve 09.00 saatlerindeki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30 ve 10.45 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri programdan kaldırıldı.Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece) 08.30, Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) 09.00, Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 09.30 ve İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) 10.30 ve seferlerinin de yine olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.