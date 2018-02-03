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İDO ve BUDO seferleri iptal edildi (03.02.2018)

Marmara'da etkili olan fırtına nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri iptal edildi

İDO ve BUDO seferleri iptal edildi (03.02.2018)
Marmara'da etkilşi olan fırtına nedeniyle İDO'nun saat 09:30'da gerçeklemesi gereken Bandırma - Yenikapı - Bostancı Deniz Otobüsü seferi iptal edildi.

BUDO'nun iptal edilen seferleri ise şöyle:

08:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)
08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
09:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
09:30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10:30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)
10:45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)


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