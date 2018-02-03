İDO ve BUDO seferleri iptal edildi (03.02.2018)

Marmara'da etkilşi olan fırtına nedeniyle İDO'nun saat 09:30'da gerçeklemesi gereken Bandırma - Yenikapı - Bostancı Deniz Otobüsü seferi iptal edildi.
BUDO'nun iptal edilen seferleri ise şöyle:
08:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)
08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
09:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
09:30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10:30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)
10:45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
İdil Janet Demiray